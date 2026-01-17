Confirmado por Hacienda: los trabajadores con salarios bajos podrán deducirse hasta 340 euros en el IRPF en 2026

La campaña de la Renta de 2026 traerá una novedad fiscal que afecta de lleno a los salarios más bajos. Hacienda ha confirmado una deducción de hasta 340 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con ingresos reducidos.

Este alivio fiscal forma parte de una adaptación del sistema tributario ante la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que elevó los ingresos anuales brutos de muchos trabajadores por debajo de umbrales que tradicionalmente estaban exentos de tributación. La deducción busca evitar que la mejora salarial se traduzca en una mayor carga fiscal.

Salarios afectados

En términos concretos:

Hasta 16.576 euros brutos al año: el trabajador puede aplicar la deducción completa de 340 euros sobre la cuota líquida del IRPF.

el trabajador puede aplicar la deducción completa de sobre la cuota líquida del IRPF. Entre 16.576 y 18.276 euros: la deducción se reduce de forma progresiva, restando 0,20 euros por cada euro que supere el umbral de 16.576 euros.

la deducción se reduce de forma progresiva, restando por cada euro que supere el umbral de 16.576 euros. Más de 18.276 euros: el beneficio desaparece.

Además de este requisito de ingresos por empleo, la ley exige que otras rentas del contribuyente (como alquileres, intereses u otros rendimientos) no superen los 6.500 euros anuales para poder optar a la deducción.

Fácil y sencillo: Hacienda se ocupa de todo

Esta medida no requiere tramitación expresa por parte del contribuyente: la Agencia Tributaria la incorporará automáticamente en el borrador de la declaración de la Renta siempre que se cumplan las condiciones. Su aplicación práctica puede reducir directamente la cuota a pagar o aumentar la devolución si las retenciones han sido altas durante el año.

Aunque el impacto máximo es de 340 euros, no se trata de un ingreso adicional: la deducción nunca puede ser superior al IRPF efectivamente devengado por esos ingresos.

En la práctica, eso significa que si un trabajador ya tiene una cuota reducida por otras deducciones o exenciones, no recibirá un pago extra equivalente al total de 340 euros, sino una menor tributación o mayor reembolso.

Un mercado laboral negativo en España

En el contexto de un mercado laboral marcado por salarios con subidas pequeñas —pese a ser una de las economías de la UE que más crece— y presiones inflacionistas en bienes básicos, esta deducción se presenta como una herramienta para mejorar la progresividad fiscal y evitar que los incrementos salariales terminen 'comidos' por mayores impuestos.

Para muchos trabajadores con ingresos bajos o cercanos al SMI, especialmente aquellos que históricamente han estado en el límite de presentar declaración, esta deducción puede significar cientos de euros menos de impuestos o más en devoluciones cuando gestionen su declaración en la primavera de 2026.