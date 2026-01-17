Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
La demandada pudo demostrar que le había advertido de la situación y la había cambiado de departamento antes de despedirla
EFE
La empresa le advirtió y la cambió de puesto, pero no fue suficiente, su rendimiento seguía siendo bajo. Este caso queda recogido en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) después de que la trabajadora denunciara a la empresa por despido improcedente.
En el texto, al que ha tenido acceso EFE, se desestima el recurso presentado por la trabajadora de una empresa de gestión tributaria que declaró procedente su despido por su bajo rendimiento. Tampoco consideró que el cese vulnerara sus derechos fundamentales, tal y como reclamaba la denunciante.
Bajo rendimiento en el trabajo
La sentencia indica que la empresa acreditó el bajo rendimiento de la trabajadora en la gestión que tenía encomendada y que era inferior al de otros compañeros de trabajo. La empresa demostró con pruebas que en un primer momento fue cambiada a su departamento para ver si mejoraba su rendimiento y, en otra ocasión una supervisora se entrevistó con ella y le pidió que pusiera de su parte para desarrollar el trabajo que se esperaba de ella.
Por ello el tribunal no considera que esa situación hubiera sido consentida por la empresa, tal y como argumentaba la recurrente.
La sentencia indica que la misma no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.
