Le despiden por recoger menos de 1.250 apios al día: no recolectaba lo suficiente
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestima la demanda de un trabajador que consideraba que su despido fue improcedente
EFE
1.250 apios al día. Esta era la cantidad fijada por una empresa murciana para sus trabajadores dedicados a la recolección de esta hortaliza, pero no todos cumplían con el objetivo.
En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y que recoge EFE, el órgano desestimó el recurso de un peón agrícola contra la sentencia del juzgado de lo social Cartagena que el mayo pasado declaró procedente su despido por recolectar menos plantas de apio de las fijadas por la empresa.
Según recoge el dictamen, la empresa observó que el rendimiento de la cuadrilla a la que pertenecía el demandante había disminuido respecto a las anteriores y acudió a un consultor externo que analizó los datos de producción de noviembre de 2020 al mismo mes de 2022. El informe de este profesional estimó que para una jornada de ocho horas al día se podía establecer una media de recolección por trabajador de 2.350 apios.
Tras este informe, la empresa analizó la producción de los empleados de otras empresas y de una cooperativa del sector y decidió fijar la cantidad mínima por persona y día en 1.250 apios “con el objetivo de recuperar la paz social”.
Demanda de pago de 1.430 euros
Pese a rebajar la cantidad que el consultor había establecido en más de 1.000 unidades, el demandante y la cuadrilla no alcanzaron el objetivo por lo que la empresa le sancionó con tres días de suspensión de empleo para ser despedido más tarde. La empresa consideraba que mantenía de forma voluntaria y continuada la disminución de su rendimiento.
El trabajador pedía en su demanda, ahora rechazada, el abono de los salarios reclamados, que ascendían a 1.430 euros.
