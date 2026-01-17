El Gobierno facilita una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo: requisitos y plazos

Según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE), este 2026 muchas familias podrán verse beneficiadas de ayudas económicas por cada hijo a su cargo. La medida se encuentra recopilada en el Real Decreto-Ley 16/2025 , suponiendo un apoyo para aquellos hogares con ingresos más ajustados.

Esta ayuda económica proporcionará unos ingresos extra de 588 euros anuales por cada hijo menor de 18 años. De hecho, en los casos con mayor riesgo de pobreza, las familias podrán solicitar hasta 637,92 euros al año, con la condición de que no superen el umbral mínimo de ingresos.

Cuáles son los requisitos para solicitar estas ayudas

Sin embargo, el plazo para solicitar esta ayuda ya se encontraría cerrado, permitiendo únicamente el acceso a las familias que la tenían reconocida antes de que el IMV entrara en vigor, y que continúen cumpliendo los requisitos.

Dentro de los mencionados requisitos, se especifica que los ingresos del hogar no deben superar los 15.356 euros anuales; en cuanto a las familias numerosas, el límite sube hasta los 23.109 euros anuales, junto a un incremento extra por cada hijo a partir del cuarto.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El Ingreso Mínimo Vital supone una ayuda para las familias en situación de vulnerabilidad económica. Según confirma el INE, esta ayuda tiene alcance de 2.441.647 personas, repartidas en aproximadamente 799.553 hogares. Los posibles beneficiarios de esta medida serían personas de al menos 23 años que no formen parte de una unidad de convivencia, ni que se encuentren unidos por matrimonio o pareja de hecho.

La legislación también permite solicitar esta ayuda a los mayores de edad o menores emancipados con hijos o menores a su cargo, ya sea por adopción o acogimiento familiar permanente. Por otro lado, en lo que se refiere a cuantías, para un beneficiario individual la renta se corresponde con los 733,6 euros al mes; mientras que en el caso de una unidad de convivencia, la renta se incrementaría un 30% por cada miembro adicional, teniendo como límite cinco miembros que conformen la familia.

En cuanto a posibles complementos, la unidad de convivencia monoparental contaría con un 22% extra de la renta garantizada individual. Además, en caso de que un miembro de la unidad familiar posea un grado de discapacidad reconocido, igual o superior al 65% se añadiría el mismo complemento que en el caso del hogar monoparental.

Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI)

Otro ejemplo de ayudas económicas a las familias sería el Complemento de Ayuda a la Infancia, que otorga un ingreso extra a las familias con menores a su cargo. En este caso, se podrán solicitar diferentes tipos de cuantías, en función del rango de edad al que pertenezcan los menores:

Menores de tres años : La ayuda se establece en los 115 euros mensuales , cubriendo los gastos adicionales que supondría la primera infancia

: La ayuda se establece en los , cubriendo los gastos adicionales que supondría la primera infancia Mayores de tres años y menores de seis años : La cuantía desciende hasta los 80,50 euros al mes , contribuyendo a los gastos de desarrollo y educación temprana

: La cuantía desciende hasta los , contribuyendo a los gastos de desarrollo y educación temprana Mayores de seis años y menores de 18 años: El complemento corresponde a los 57,50 euros mensuales, costeando parte de los gastos de educación y manutención del menor

Este tipo de ayudas permitirían aliviar un poco los pagos que deben asumir las familias. Con ello, se abre la puerta a una gestión más óptima de sus recursos, así como asegurar un acceso de los hijos a un crecimiento y desarrollo adecuado.