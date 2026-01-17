Juanma Lorente, abogado, avisa sobre el peligro de las excedencias: "Te puedes ahorrar un disgusto importante..."

Pedir una excedencia laboral puede parecer una decisión sencilla, pero no siempre es tan inofensiva como muchos trabajadores creen. Así lo advierte Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, en un vídeo publicado en TikTok que se ha viralizado en los últimos días.

“No pidas una excedencia en tu trabajo sin antes saber esto, ya que te puedes ahorrar un disgusto muy grande”, comienza alertando el experto, quien asegura haber visto a muchas personas solicitarla “como quien se come un yogur”, sin ser conscientes de las consecuencias legales que puede acarrear.

Uno de los errores más comunes, según Lorente, es no elegir correctamente la duración de la excedencia. El abogado explica que si se solicita por un periodo corto y posteriormente se desea ampliarla, la prórroga solo será posible si la empresa acepta. En caso contrario, el trabajador se ve obligado a volver en la fecha prevista o pasar a una baja voluntaria, una situación “nada favorable para nadie”.

Además, el abogado advierte de que tampoco existe un derecho automático a reincorporarse antes de que finalice la excedencia. “Si quieres volver antes de tiempo, será la empresa quien decida si te readmite o no”, señala, lo que puede dejar al trabajador en una posición complicada si el nuevo empleo no funciona y desea regresar.

Sin embargo, Lorente insiste en que el punto más delicado llega cuando finaliza la excedencia. En muchos casos, los empleados creen erróneamente que conservan su puesto, cuando en realidad no existe una reserva del mismo, salvo en situaciones muy concretas recogidas por la ley. “Lo único que tienes es un derecho preferente a ocupar una vacante si existe”, aclara.

Esto implica que, si la empresa no quiere readmitir al trabajador, puede cubrir el puesto antes de su regreso y negarse legalmente a reincorporarlo. En ese caso, el empleado se quedaría fuera de la empresa y sin derecho a indemnización.

Por todo ello, Juanma Lorente recomienda pensárselo dos, tres y hasta cuatro veces antes de pedir una excedencia y, sobre todo, asesorarse previamente con un profesional. “Quedarte en cualquiera de estas situaciones no es plato de buen gusto”, concluye el abogado, recordando que una mala decisión puede tener consecuencias laborales difíciles de revertir.