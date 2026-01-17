Montse Cespedosa, experta en hipotecas, advierte a los autónomos: “Facturar mucho no garantiza la hipoteca”

Si eres autónomo o llevas una sociedad y estás a punto de pedir hipoteca, hay una idea que conviene tatuarse antes de entrar al banco: no te van a mirar “lo que entra”, sino lo que queda y la estabilidad de ese dinero. La experta en hipotecas Montse Cespedosa lo resume con una frase directa: “si en renta declaras pérdidas, por mucho que factures… el banco va a valorar tus ingresos netos”.

Y no es una percepción: la normativa y las directrices supervisoras insisten en que la entidad debe evaluar tu capacidad real de pago con datos verificables.

El punto de partida: el banco está obligado a evaluar tu solvencia con tus ingresos presentes y futuros

La ley que regula el crédito inmobiliario obliga al prestamista a evaluar en profundidad la solvencia antes de firmar. Esa evaluación debe tener en cuenta, entre otros factores, tu situación laboral, los ingresos presentes y los previsibles durante la vida del préstamo, tus activos, ahorro, gastos fijos y compromisos ya asumidos.

En paralelo, el Banco de España recuerda en su guía de recomendaciones que, antes de endeudarte, debes considerar “el nivel de ingresos del que se dispone y del que previsiblemente se dispondrá; es decir, la capacidad de pago presente y futura”.

Ese marco explica por qué, en perfiles autónomos, la conversación suele girar menos en torno a “facturación” y más a beneficio neto y continuidad.

El beneficio manda más que la facturación

Cespedosa lo plantea sin rodeos: si tu IRPF refleja pérdidas, el banco puede interpretar que tu actividad no está generando capacidad de pago, aunque el volumen de ingresos sea alto. Y ahí aparece una de las confusiones más comunes: facturar mucho no equivale a ganar mucho.

En la práctica, la evaluación de solvencia se apoya en documentación que permita medir lo esencial: si tu actividad deja margen suficiente y estable para pagar la cuota. La propia EBA (Autoridad Bancaria Europea) exige a entidades y acreedores contar con información suficiente, exacta y actualizada para evaluar la solvencia y el perfil de riesgo del prestatario antes de cerrar el préstamo, y que esa información esté respaldada por evidencia adecuada.

Cuando la empresa “va mal”, tu hipoteca también lo nota

La experta avisa de otra situación típica: “no sirve de nada que tú tengas muy buenos ingresos si la empresa va mal”. En términos bancarios, un negocio con resultados negativos recurrentes o tensiones de tesorería puede disparar el riesgo percibido.

Aquí encaja otra idea clave de la ley: la solvencia no se evalúa “a ojo” ni solo con la garantía; de hecho, la norma indica que la evaluación no debe basarse predominantemente en que la vivienda valga más que el préstamo.

Traducido: si los números del negocio no acompañan, la casa no siempre “salva” la operación.

El mito de “me subo la nómina 3 meses”

Cespedosa lo llama tal cual: “que no te engañen, no sirve que te subas la nómina los tres últimos meses”. ¿Por qué? Porque la solvencia se valora con una foto más amplia: ingresos presentes y previsibles, estabilidad, gastos y compromisos.

Además, las directrices europeas empujan a verificar información con evidencias y, si hay dudas sobre la fiabilidad, a realizar comprobaciones razonables incluso con terceros (por ejemplo, autoridades públicas o bases de datos relevantes, respetando la normativa de protección de datos).

En un autónomo o administrador, eso suele traducirse en que picos recientes pesan menos que un historial consistente.

Dividendos y “ingresos excepcionales”: por qué el banco busca recurrencia, no golpes de suerte

La experta también pone el foco en ingresos que no siempre se consideran “sueldo estable”: “los dividendos no contabilizan como ingresos porque son ingresos excepcionales” (en el sentido de que pueden no ser recurrentes).

Aunque cada entidad tiene su política interna, el criterio supervisor que se repite es el mismo: evaluar la capacidad real de atender y devolver compromisos financieros con información sólida y trazable. La EBA incluso habla de tener una “visión única” del cliente que permita valorar la capacidad de atender y devolver compromisos.

Por eso, muchos bancos tienden a ponderar más lo que se repite (rendimientos sostenidos) y a ser prudentes con lo que depende de decisiones empresariales puntuales.

Antigüedad e ingresos recurrentes: la combinación que más tranquiliza a la banca

Montse Cespedosa lo resume como condición de fondo: la banca buscará “antigüedad como autónomo o empresario y unos ingresos recurrentes”.

Y encaja con el estándar regulatorio: la solvencia debe mirarse con una perspectiva de vida del préstamo, no solo con el mes “bueno”.

Lo que conviene revisar antes de solicitar la hipoteca

Si quieres llegar a la cita con el banco con ventaja, estas son las palancas que más suelen mover la aguja:

Revisa tu resultado neto : si tu renta muestra pérdidas, asume que será un punto crítico de la conversación.

: si tu renta muestra pérdidas, asume que será un punto crítico de la conversación. Prepara un relato coherente y documentado de ingresos, gastos fijos y compromisos (la evaluación legalmente debe contemplarlos).

de ingresos, gastos fijos y compromisos (la evaluación legalmente debe contemplarlos). Ordena la documentación que permita evidenciar solvencia (la EBA exige información suficiente y respaldada por evidencia).

que permita evidenciar solvencia (la EBA exige información suficiente y respaldada por evidencia). No confíes en “arreglos” de última hora : la estabilidad pesa más que un trimestre brillante.

: la estabilidad pesa más que un trimestre brillante. Piensa en capacidad de pago presente y futura, no solo en que “hoy puedo” (en línea con las recomendaciones del Banco de España).

Según Cespedosa, no se trata de facturar más, sino de demostrar estabilidad y capacidad de pago a largo plazo.