Mario trabaja en el campo en Australia y sorprende con su sueldo: casi 1.700 euros a la semana

Cada vez más jóvenes españoles deciden hacer las maletas y buscar oportunidades laborales fuera del país ante la dificultad de encontrar salarios competitivos en España. Uno de los destinos más habituales es Australia, donde la combinación de empleo abundante y sueldos elevados permite alcanzar una estabilidad económica en poco tiempo.

Mario, un joven agricultor español, es uno de los muchos que optaron por este cambio de vida. Lleva cinco años viviendo y trabajando en Australia y comparte su experiencia a través de TikTok, donde ha llamado la atención al revelar cuánto gana actualmente en el sector agrícola. En uno de sus vídeos explica que trabaja en una granja de algodón, con jornadas de hasta 12 horas diarias de lunes a domingo.

Aunque reconoce que "la parte más dura es aguantar psicológicamente tantas horas durante varios meses", asegura que no se trata de un trabajo especialmente exigente a nivel físico. Su labor consiste en descargar camiones con un tractor agrícola y trasladar los sacos de algodón hasta una nave para su posterior distribución.

En cuanto al salario, Mario explica que cobra 31 dólares australianos por hora, una cifra que aumenta hasta los 56 dólares en las horas extra. Gracias a la gran cantidad de horas extraordinarias que realiza, su sueldo semanal ronda los 2.950 dólares australianos, unos 1.700 euros netos, una vez descontado el 15% en tasas.

Los gastos básicos, sin embargo, son relativamente bajos. El joven paga 140 dólares australianos de alquiler a la semana, unos 80 euros, lo que equivale a solo cuatro horas de trabajo. A ello suma unos 90 dólares en comida y 20 en gasolina semanales.

"En cuatro horas cubro el alquiler de toda la semana", afirma Mario, un dato que explica por qué Australia sigue siendo uno de los destinos favoritos para los jóvenes españoles que buscan ahorrar y mejorar su calidad de vida.