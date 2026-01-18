David Jiménez, abogado, enumera los errores a evitar al recibir una herencia

"Recibir una herencia puede convertirse en un problema si no se gestiona correctamente. Así lo explica David Jiménez, abogado, en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, donde detalla los errores más comunes que cometen los herederos y que pueden acarrear importantes consecuencias económicas.

El primero de ellos tiene que ver con los impuestos. Jiménez recuerda que el impuesto de sucesiones y donaciones debe liquidarse en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento. “A mucha gente se le pasa”, señala el abogado, quien aclara que existe la posibilidad de solicitar una prórroga de otros seis meses, aunque con un coste añadido. “Te conceden más tiempo, pero ya te cobrarán intereses”, advierte.

El segundo error frecuente es aceptar una herencia sin analizar previamente el patrimonio. Según el letrado, este paso es clave para evitar sorpresas desagradables. Antes de aceptar, recomienda comprobar si existen deudas y, en caso de haberlas, conocer su alcance y tenerlas controladas. De lo contrario, el heredero podría acabar asumiendo cargas económicas que superen el valor de los bienes heredados.

Por último, Jiménez pone el foco en el desconocimiento de las bonificaciones y reducciones fiscales que contempla el impuesto de sucesiones y donaciones. No aplicar correctamente estos beneficios puede suponer pagar más de lo necesario. “Es fundamental informarse bien y aplicar todas las reducciones disponibles”, subraya.

Con este vídeo divulgativo, el abogado insiste en la importancia de asesorarse y planificar antes de aceptar una herencia, una decisión que, aunque pueda parecer automática, requiere análisis y conocimiento para evitar errores que pueden salir muy caros.