José Ramón López Martínez, asesor fiscal, alerta sobre la subida del MEI: “Vas a cobrar menos en tu nómina”

En 2026, millones de trabajadores en España notarán una ligera reducción en su nómina mensual. No será una bajada brusca ni un nuevo impuesto visible, pero sí un ajuste que afectará tanto a asalariados como a autónomos. El motivo tiene nombre y apellidos: MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Así lo explica el asesor fiscal José Ramón López Martínez, autor de Tu Blog Fiscal, en un vídeo que se ha viralizado en TikTok, donde advierte de que “vas a cobrar un poquito menos en tu nómina y esto va a afectar a todos los trabajadores”.

Qué es el MEI y por qué vuelve a subir en 2026

El MEI es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que se aplica desde 2023 y que sube cada año de forma progresiva. Su objetivo es reforzar el sistema de pensiones ante la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’.

“Es un mecanismo que ya se estaba aplicando en 2023, 2024 y 2025, pero que cada año sube”, recuerda López Martínez.

Cuánto aumenta el MEI y a quién afecta

Según detalla el experto fiscal, en 2026 el MEI vuelve a incrementarse:

Trabajadores por cuenta ajena : El recargo pasa del 0,13% al 0,15% , que se descuenta directamente de la nómina.

: El recargo pasa del , que se descuenta directamente de la nómina. Empresas : Su aportación sube del 0,67% al 0,75% , aumentando el coste laboral.

: Su aportación sube del , aumentando el coste laboral. Autónomos: Al asumir el 100% del recargo, pasan del 0,8% al 0,9% sobre su base de cotización.

“Si eres trabajador por cuenta ajena vas a pagar un poco más a la Seguridad Social, y si eres autónomo también vas a cotizar más”, señala.

¿De cuánto dinero estamos hablando realmente?

El impacto mensual es pequeño, pero real. Tal y como explica López Martínez, “a lo mejor pagas un euro más al mes, dos euros o tres euros, depende de tu sueldo”. En el caso de los autónomos, la subida dependerá directamente de la base de cotización elegida, pero también se traduce en un mayor pago mensual.

El punto clave: el MEI no mejora tu pensión

Uno de los aspectos más controvertidos del MEI es que no tiene contraprestación directa para quien lo paga. Es decir, no aumenta la base de cotización ni la pensión futura. “Realmente no estás cotizando más para ti: estás pagando más a la Seguridad Social para que otros se beneficien”, subraya el autor de Tu Blog Fiscal.

Y añade: “Ni al trabajador, ni a la empresa, ni al autónomo le va a suponer que luego cobre más cuando se jubile”.

Revisa tu nómina: Fallo en la base mínima de cotización / Eva Abril

Una subida pequeña… pero acumulativa

El MEI está diseñado para mantenerse durante décadas, por lo que el efecto no es solo puntual. “Cada año vas a cobrar un poquito menos”, advierte López Martínez, en referencia a las sucesivas subidas ya previstas en la normativa.

Por eso, aunque el recorte mensual pueda parecer asumible, el impacto se acumula año tras año.

Cómo comprobar si tu nómina es correcta

El fiscalista recomienda revisar las nóminas de 2026 para comprobar que el descuento aplicado es el correcto. “Si quieres ver exactamente cuánto menos vas a cobrar y revisar que sea correcto, puedes calcularlo en función de tu sueldo o base de cotización”, explica, anunciando además una guía práctica para trabajadores y autónomos.