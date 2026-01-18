Esta es la opción más barata de calefacción en casa: "Incluso si un consumidor cree tener un buen precio en su tarifa actual, es muy probable que esté pagando hasta un 50% más”

Este año comienza con la reducción del precio de uno de los mejores aliados para combatir el frío.

Según ha anunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el primer trimestre del 2026 se presenta con la bajada del kWh del gas natural consumido entre un 5,4% y un 6,2%, en función del grupo tarifario.

Aun así, esta rebaja solo es aplicable a aquellos usuarios que se acogen a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Para los que son nuevos en la materia, la Tarifa de Último Recurso es un precio que fija el Gobierno de España para el gas y, también, para la electricidad. En este último caso, se llama PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).

26 euros menos que antes

Por lo tanto, como estas tarifas no se determinan en el mercado libre son más baratas. El Gobierno se encarga de revisar los importes trimestralmente, pero también puede hacerse fuera de plazo y con efectos retroactivos.

Un usuario consulta su factura de la luz. / EFE

Hasta el momento, un hogar con un consumo de 9.000 kWh al año -aproximadamente la media de los hogares- debía asumir un gasto de 619 euros anuales. Sin embargo, con la reciente modificación, los usuarios deberán pagar 593 euros, que serían 26 euros menos.

“La tarifa regulada TUR sigue siendo, con gran diferencia, la opción más económica para hogares y comunidades de propietarios”, destaca la OCU.

Una tarifa regulada

“En el mercado libre no existen tarifas que igualen o se acerquen al precio de la TUR, ni siquiera entre aquellas que ofrecen precios fijos a cambio de mayor estabilidad. Incluso si un consumidor cree tener un buen precio en su tarifa actual, es muy probable que esté pagando hasta un 50% más que con la tarifa regulada”, confirma la OCU en un comunicado reciente.

De hecho, si el precio que se paga por el gas en los hogares es muy elevado, la OCU recomienda a los consumidores que revisen sus facturas para saber si pertenecen al mercado libre y valoren la opción de la TUR, “especialmente ahora, en la etapa de mayor consumo de calefacción en invierno”. Para llevar a cabo esta comprobación, la OCU también ofrece un comparador de tarifas de gas y electricidad .

Requisitos y ofertantes

Pero, ¿qué requisitos debes cumplir para poder ser cliente de estas tarifas fijadas por el Gobierno? Pues la verdad es que todos los consumidores con un consumo anual inferior a 50.000 kWh pueden decantarse por esta opción, que acostumbran a ser la mayoría de hogares y comercios pequeños, pero también aquellas comunidades de propietarios que usan gas para la calefacción o agua caliente comunitaria (clasificados entre las tarifas RL.1, RL.2 y RL.3, dependiendo de su nivel de consumo).

Entre las empresas ofertantes, actualmente, solo cuatro comercializadoras se encargan de distribuir la TUR:

Transparencia y accesibilidad

En el mismo comunicado, la OCU no ha querido dejar pasar la oportunidad para reclamar al Ejecutivo que garantice información transparente y accesible sobre los precios de la electricidad y el gas.

Entre las propuestas más destacables está la obligación de que las empresas publiquen todas sus tarifas (incluidas las descatalogadas) y la aplicación permanente de la rebaja del IVA tanto en el gas como en la electricidad.