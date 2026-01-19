Un complemento de 525 euros ayudará a pensionistas vulnerables a pagar el alquiler: estos son los requisitos

Este año 2026, un nuevo complemento de 525 euros anuales dará un pequeño respiro económico a los pensionistas más vulnerables que viven de alquiler. La medida está pensada para quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y no disponen de una vivienda en propiedad.

Esta nueva ayuda no sustituye a la ya existente a nivel estatal, sino que se suma a ella. En total, las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a hasta 1.050 euros adicionales al año,

¿A quién va dirigida?

La ayuda está diseñada exclusivamente para beneficiarios de pensiones no contributivas, es decir, personas que no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral y perciben prestaciones de bajo importe. Se trata de un perfil de personas mayores que deben afrontar el pago de una renta sin contar con una vivienda propia, ni recursos para afrontar subidas constantes del alquiler o cubrir gastos imprevistos.

Requisitos para solicitar la ayuda

Para poder beneficiarse de este complemento económico, los solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

Percibir una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

No ser propietarios de una vivienda.

Vivir en régimen de alquiler, siendo titular del contrato de arrendamiento .

. Que el arrendador no sea familiar directo ni pareja del solicitante (hasta el tercer grado).

(hasta el tercer grado). Acreditar una residencia mínima de 180 días en la vivienda alquilada antes de solicitar la ayuda.

en la vivienda alquilada antes de solicitar la ayuda. En casos de viviendas compartidas con otros pensionistas no contributivos, solo podrá recibir la ayuda quien figure en el contrato.

Además, el contrato de arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año.

Ayudas para los pensionistas que viven de alquiler. / INFORMACIÓN

Cómo y cuándo solicitarla

La ayuda no será automática. Se abrirá una convocatoria pública, con plazos y procedimientos detallados, para que los interesados presenten su solicitud. Será necesario acreditar la pensión no contributiva, aportar el contrato de alquiler vigente y justificar que se cumplen todos los requisitos.

Se prevé que la tramitación se realice de forma anual y que esté gestionada por el IMSERSO o un organismo equivalente, que verificará los datos y aprobará el pago. El abono de los 525 euros podría hacerse en una única transferencia anual o de forma fraccionada, según determine la normativa.

¿Dónde se aplicará esta ayuda?

Es importante destacar que esta ayuda estará disponible para quienes residan en la Comunidad de Madrid. Se trata de una medida autonómica promovida por el Gobierno regional, que ha decidido complementar la ayuda estatal para paliar el impacto del alquiler entre sus pensionistas más frágiles.