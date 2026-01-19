“Estoy vivo” (dos veces): este el nuevo requisito que algunos pensionistas deberán acreditar en 2026
Este trámite deberá realizarse por algunos jubilados e introduce cambios en la frecuencia
El año 2026 ha traído muchos cambios para los pensionistas. Ahora los pensionistas podrán calcular su pensión de dos formas distintas: mediante los últimos 25 años cotizados o tomando como muestra los últimos 29 y descartando los dos peores meses. Además, los españoles que quieran retirarse este año con el 100 % de la pensión tendrán que tener, al menos, 66 años y 10 meses cumplidos si tienen menos de 38 años y tres meses de cotización. Si se superan estas cotizaciones, los trabajadores podrán retirarse los 65 años.
Pero los cambios no se quedan ahí ya que hay otra clase de pensionistas que también vivirán algunos cambios en 2026. Se trata de los jubilados españoles que viven en el extranjero. Hasta ahora, esos pensionistas debían acreditar su vivencia (que siguen vivos) anualmente.
Este trámite debía realizarse durante el primer trimestre del año (hasta el 31 de marzo), para poder seguir cobrando su pensión. Pero esto cambia en 2026. Según ‘BBVA Mi jubilación’, ahora los pensionistas deberán realizar este trámite dos veces:
- Entre el 1 de enero enero y el 31 de marzo de 2026
- En e1 y el 30 de septiembre de 2026
Cómo acreditar la vivencia para cobrar la pensión
El Ministerio de Trabajo y Economía Social explica en su página web que los pensionistas puede acreditar su vivencia de tres formas distintas:
- Con la aplicación móvil VIVESS. Se trata de una app gratuita, basada en el reconocimiento biométrico facial y disponible para Android y Apple. Una vez complete la acreditación de vivencia mediante esta aplicación, obtendrá un justificante inmediato de la realización del trámite y una posterior confirmación del INSS (o del ISM en su caso). A través de VIVESS también se puede modificar la modalidad de cobro de su pensión y/o sus datos de domicilio, enviar el certificado de acreditación de su residencia fiscal y obtener el certificado de IRPF.
- Enviar a la Dirección Provincial del INSS (o del ISM en su caso) una certificación de vida expedida por los Encargados del Registro Civil Consular, o por la institución competente de aquellos países de residencia con los que existe una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social.
- Mediante la comparecencia presencial o telemática ante las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
