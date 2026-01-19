“Estoy vivo” (dos veces): este el nuevo requisito que algunos pensionistas deberán acreditar en 2026

El año 2026 ha traído muchos cambios para los pensionistas. Ahora los pensionistas podrán calcular su pensión de dos formas distintas: mediante los últimos 25 años cotizados o tomando como muestra los últimos 29 y descartando los dos peores meses. Además, los españoles que quieran retirarse este año con el 100 % de la pensión tendrán que tener, al menos, 66 años y 10 meses cumplidos si tienen menos de 38 años y tres meses de cotización. Si se superan estas cotizaciones, los trabajadores podrán retirarse los 65 años.

Pero los cambios no se quedan ahí ya que hay otra clase de pensionistas que también vivirán algunos cambios en 2026. Se trata de los jubilados españoles que viven en el extranjero. Hasta ahora, esos pensionistas debían acreditar su vivencia (que siguen vivos) anualmente.

Este trámite debía realizarse durante el primer trimestre del año (hasta el 31 de marzo), para poder seguir cobrando su pensión. Pero esto cambia en 2026. Según ‘BBVA Mi jubilación’, ahora los pensionistas deberán realizar este trámite dos veces:

Entre el 1 de enero enero y el 31 de marzo de 2026 En e1 y el 30 de septiembre de 2026

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Cómo acreditar la vivencia para cobrar la pensión

El Ministerio de Trabajo y Economía Social explica en su página web que los pensionistas puede acreditar su vivencia de tres formas distintas: