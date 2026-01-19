Pablo Ródenas, abogado experto en herencias, desvela la verdad sobre donar la casa a los hijos: “No es gratis”

En redes sociales se repite una idea con mucha fuerza: “si tus padres te donan la casa, heredas sin pagar impuestos”. El mensaje suena tentador, pero según advierte Pablo Ródenas, abogado especializado en herencias, la realidad jurídica y fiscal es bastante más compleja.

El experto alerta de que esta estrategia, muy viral en TikTok, no es una fórmula mágica para evitar impuestos, sino una figura legal concreta que puede ser útil en algunos casos… y muy perjudicial en otros.

Donar la nuda propiedad con usufructo vitalicio: qué es y cómo funciona

La figura que suele mencionarse en estos vídeos sí existe en derecho: la donación de la nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio. En la práctica, significa que los padres donan la propiedad “en papeles” a los hijos, pero conservan el derecho a vivir en la vivienda de por vida.

El hijo pasa a ser titular registral, mientras que los padres siguen usando la casa como siempre. Hasta aquí, todo es correcto desde el punto de vista legal.

El problema, como explica Ródenas, llega cuando se analizan los impuestos reales que se pagan.

¿En disputa por la herencia? Esta es la solución si uno quiere vender y el otro no / Eva Abril

No es gratis: los impuestos que sí se pagan al donar la casa

Uno de los mensajes clave del abogado es claro: donar la nuda propiedad no es gratis, ni ahora ni después. Dependiendo del caso, pueden entrar en juego varios tributos:

Impuesto sobre Donaciones , cuya cuantía varía mucho según la comunidad autónoma.

, cuya cuantía varía mucho según la comunidad autónoma. Plusvalía municipal , que se paga al ayuntamiento por el incremento del valor del suelo.

, que se paga al ayuntamiento por el incremento del valor del suelo. IRPF por ganancia patrimonial, que puede afectar a los padres si el valor de la vivienda ha aumentado desde que la adquirieron.

Es decir, aunque no se pague Impuesto de Sucesiones en el futuro, ya se ha tributado antes, y en algunos casos de forma importante.

El coste oculto que muchos no tienen en cuenta: el IRPF cada año

Hay un detalle que suele pasarse por alto en los consejos virales y que Ródenas subraya: si el hijo no vive en la vivienda, Hacienda puede exigirle la imputación de rentas inmobiliarias.

Esto supone declarar cada año aproximadamente un 2 % del valor catastral de la vivienda en el IRPF, como si fuera una renta ficticia. Un coste recurrente que puede hacer que la operación deje de ser atractiva a medio y largo plazo.

¿Qué pasa cuando fallecen los padres?

Cuando fallecen los usufructuarios, se produce lo que se conoce como consolidación del dominio: el nudo propietario pasa a ser propietario pleno.

En ese momento no se vuelve a pagar Impuesto de Sucesiones, pero, como insiste el abogado, eso no significa que no se haya pagado antes. El ahorro real, si lo hay, depende de cómo y cuándo se haya tributado en la fase previa.

No hay fórmulas mágicas: todo depende del caso

El mensaje central de Pablo Ródenas es prudente y muy claro: no existe una solución universal válida para todo el mundo. Que esta estrategia sea conveniente o no depende de varios factores clave:

La edad de los padres

La comunidad autónoma

El valor del inmueble

La situación familiar y patrimonial

En algunos escenarios puede ser una planificación fiscal razonable. En otros, puede salir más caro que esperar a la herencia tradicional.

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

El verdadero riesgo no es pagar impuestos

La advertencia final del abogado apunta directamente al corazón del problema: lo peligroso no es pagar impuestos, sino seguir consejos virales sin un análisis previo. Planificar una herencia es una decisión jurídica y fiscal importante, con efectos a largo plazo. Y lo que funciona para un caso concreto puede ser un error grave para otro.

Antes de donar una vivienda o modificar la titularidad, la recomendación es clara: consultar con un profesional y hacer números reales, no quedarse con titulares simplificados de redes sociales. Porque en herencias, como recuerda Ródenas, la letra pequeña importa… y mucho.