La Seguridad Social permite acceder a la pensión de orfandad tras los 60 años en casos especiales

La pensión de orfandad suele asociarse a menores o jóvenes que han perdido a sus padres y aún no han podido incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta ayuda también puede cobrarse a partir de los 60 años, siempre que se cumplan una serie de condiciones específicas recogidas en la normativa de la Seguridad Social.

Esta prestación, de carácter contributivo, se concede habitualmente hasta los 21 años, ampliándose hasta los 25 si la persona estudia y no supera ciertos límites de ingresos. No obstante, existen excepciones legales que permiten prolongar la pensión de orfandad más allá de ese umbral, especialmente cuando hay una discapacidad reconocida o cuando el beneficiario ha vivido durante años dependiendo del progenitor fallecido, sin haber cotizado por cuidar a su familiar.

Pensión de orfandad más allá de los 25

El artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social permite mantener esta prestación sin límite de edad si el huérfano presenta una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. La clave está en demostrar que esta discapacidad ya existía antes del fallecimiento del progenitor, aunque el reconocimiento oficial llegue más tarde. En 2024, una sentencia reconoció este derecho a un hombre de 61 años, tras acreditar que su situación médica era anterior a la muerte de su padre ocurrida en 2003. Esta resolución ha abierto el camino a otros casos similares, que hasta ahora quedaban fuera del sistema.

Otra novedad incorporada recientemente permite que personas mayores de 52 años, sin discapacidad pero que hayan vivido y cuidado al progenitor fallecido durante al menos dos años consecutivos antes de su muerte, puedan también solicitar esta pensión. Para acceder por esta vía, es necesario justificar esa convivencia y dependencia mediante empadronamientos conjuntos, informes médicos o testimonios.

Pensión de orfandad para mayores de 60 años: así funciona / Iván Ferná

Requisitos

En todos los casos, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos adicionales. No pueden estar recibiendo otra pensión, ya sea contributiva o no contributiva. En caso de tener ingresos por trabajo, estos no deben superar el Salario Mínimo Interprofesional, que está fijado en 16.576 euros anuales. Además, será imprescindible presentar informes médicos, certificados del INSS u otras resoluciones oficiales que acrediten la discapacidad o el vínculo familiar y convivencial con el progenitor fallecido.

¿Cuánto se cobra?

El importe de la pensión varía en función de si se trata de orfandad simple o absoluta. En los casos en que aún vive uno de los progenitores, la pensión mínima es de 267,50 euros al mes, mientras que en casos de orfandad absoluta puede llegar a 930 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas. Si no existen beneficiarios de pensión de viudedad, el total de las pensiones de orfandad puede alcanzar el 100% de la base reguladora del fallecido, repartiéndose entre los hijos.

Cómo solicitar esta pensión

El proceso de solicitud se gestiona a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puede hacerse presencialmente en las oficinas o de forma telemática. La documentación requerida incluye el certificado de defunción, DNI, libro de familia, informes médicos, justificantes de ingresos y, si procede, el reconocimiento de discapacidad. Si la solicitud se presenta en los tres meses posteriores al fallecimiento, se aplicará retroactividad desde el día siguiente a la muerte del progenitor, lo que puede suponer un alivio económico inmediato.

También es importante que el progenitor fallecido cumpla ciertos criterios de cotización. Si estaba en alta laboral o en una situación asimilada, debe haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años. No obstante, si el fallecimiento se produjo por accidente laboral o enfermedad profesional, no se exige periodo mínimo de cotización.