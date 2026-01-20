Los trabajadores por cuenta propia arrancan la próxima campaña de la Renta con una novedad relevante bajo el brazo. El Ministerio de Hacienda ha confirmado la puesta en marcha de una deducción fiscal que puede suponer un ahorro directo de hasta 340 euros en el IRPF para miles de autónomos. No se trata de una ayuda extraordinaria ni de un ingreso directo, sino de una rebaja que se aplica sobre el resultado final de la declaración.

Digitalización

La clave de esta deducción está en la digitalización de los negocios. Hacienda ha decidido premiar fiscalmente a aquellos profesionales que han adaptado su actividad a los nuevos sistemas de facturación electrónica y control de ingresos. El objetivo es claro: avanzar hacia un modelo más transparente y automatizado, en el que la información de las facturas llegue a la Agencia Tributaria de forma segura y verificable. Para muchos autónomos, esto ha supuesto invertir en programas informáticos, certificados digitales y servicios tecnológicos que ahora, al menos en parte, pueden recuperarse vía impuestos.

Verifactu: el nuevo sistema informático para emitir facturas / Eva Abril

Sólo para algunos autónomos

No todos los autónomos pueden beneficiarse de esta rebaja. El incentivo está dirigido a quienes tributan en estimación directa, tanto en su modalidad normal como simplificada, que son la mayoría de profesionales liberales, pequeños comercios y prestadores de servicios. Quedan fuera quienes están acogidos al régimen de módulos. Además, es imprescindible haber utilizado sistemas de facturación que cumplan con los estándares exigidos por Hacienda, como los programas adaptados al sistema Veri*factu u otros equivalentes que garanticen la integridad y trazabilidad de las facturas emitidas.

Buenas noticias para los autónomos: nueva deducción de hasta 340 euros en la declaración de la Renta / INFORMACIÓN

Desde el punto de vista técnico, la deducción se calcula como un 1% sobre una base determinada de gastos vinculados a la digitalización, con un límite máximo de 340 euros por contribuyente. Lo relevante es que esta cantidad se descuenta directamente de la cuota íntegra del IRPF.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

Compatibilidad

Otro aspecto importante es que esta deducción es compatible con otros incentivos fiscales, tanto estatales como autonómicos, relacionados con inversiones en tecnología o mejora de procesos. Hacienda quiere acelerar la transición digital del tejido productivo y, según ha señalado, el horizonte es que antes de 2028 la mayoría de los autónomos hayan abandonado definitivamente el papel. A cambio, el Estado asume parte del esfuerzo económico que supone cumplir con las nuevas obligaciones, aunque advierte de que no habrá margen para errores ni incumplimientos.

En la práctica, el beneficio se solicita directamente en la declaración de la Renta, a través del modelo 100. No es necesario presentar solicitudes adicionales ni formularios específicos, pero sí conviene revisar con atención el borrador. Este año aparece una casilla concreta destinada a los gastos relacionados con la adopción de sistemas de facturación verificables. Eso sí, es fundamental conservar las facturas del software, los certificados digitales o los servicios informáticos contratados, ya que son la prueba que justifica la deducción en caso de revisión por parte de Hacienda.

La Agencia Tributaria también ha establecido algunas condiciones adicionales. Para poder aplicar la deducción, la actividad económica debe haber estado de alta al menos seis meses durante el ejercicio fiscal. Además, si posteriormente se comprueba que el sistema de facturación utilizado no cumple los requisitos legales, el autónomo tendrá que devolver la cantidad deducida junto con los correspondientes intereses.