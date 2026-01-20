El Gobierno amplía el Ingreso Mínimo Vital: los mayores de 23 años que convivan con sus padres también podrán cobrarlo

El año arranca con una reforma significativa en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Gobierno ha anunciado que los jóvenes mayores de 23 años que todavía convivan con sus padres podrán acceder a esta ayuda, siempre que acrediten ciertos requisitos de independencia económica y no formen parte de la unidad de convivencia familiar.

Hasta ahora, el IMV estaba restringido a personas que vivían solas o en unidades familiares con ingresos muy bajos, lo que dejaba fuera a jóvenes sin recursos que, por vivir con sus padres, no podían demostrar una independencia suficiente según los criterios anteriores. El cambio normativo busca dar cobertura a este grupo, en un contexto en el que el acceso al empleo estable y a la vivienda es especialmente complejo para los menores de 30 años. La reforma se ha publicado en el BOE y entrará en vigor con el nuevo ejercicio fiscal.

Jóvenes que viven con sus padres

Uno de los puntos centrales de esta modificación es que los solicitantes mayores de 23 años y hasta los 29 podrán acceder al IMV incluso si residen en el mismo domicilio que sus progenitores, siempre que cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, destaca la exigencia de haber vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de presentar la solicitud, aunque existen excepciones como en los casos de violencia de género, ruptura de pareja o situaciones de vulnerabilidad social específicas.

Mayores de 30 años

En cuanto a las personas mayores de 30 años, se mantiene el requisito de haber residido fuera del domicilio de sus padres durante el año anterior a la solicitud, salvo en circunstancias excepcionales como el fallecimiento de los progenitores. También se amplía el acceso a otros colectivos vulnerables, como jóvenes extutelados de entre 18 y 22 años, mujeres víctimas de trata o violencia de género y personas sin hogar, siempre que no estén integrados en otra unidad de convivencia.

Requisitos

La ayuda sigue exigiendo condiciones generales como la residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, unos ingresos por debajo del umbral establecido según la composición del hogar y no percibir otras prestaciones incompatibles. No podrán solicitar el IMV quienes estén casados o sean pareja de hecho, salvo que hayan iniciado trámites de separación o divorcio y puedan demostrar su independencia económica. Esta separación jurídica y económica es esencial para poder ser considerado beneficiario individual.

Las novedades del IMV / Shutterstock

Aumento del IMV

Además de la ampliación de criterios, el IMV sufrirá en 2026 un aumento del 11,4% en todas sus cuantías, una subida muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), con el fin de preservar el poder adquisitivo de los hogares beneficiarios. Esta revalorización, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, busca mejorar la capacidad de la prestación para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y suministros. El incremento será aplicable a todos los tipos de unidad familiar, independientemente de su tamaño o configuración.

La solicitud del IMV puede realizarse tanto de manera presencial como telemática, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. El derecho al cobro se activa desde el mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, por lo que es clave realizar el trámite cuanto antes. Además, el Ejecutivo ha anunciado la simplificación de los formularios y procedimientos, con el fin de facilitar el acceso a colectivos con menor capacidad administrativa o dificultades para comprender los trámites.