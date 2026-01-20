Gonzalo Bernardos valora el “giro” del Gobierno en política de alquiler, pero exige medidas más ambiciosas

El conocido economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a agitar el debate sobre la vivienda en España con sus declaraciones en el programa laSexta Xplica. Durante su intervención, Bernardos ha mostrado su apoyo inicial al “giro” que asegura estar percibiendo en la política del Gobierno respecto al mercado del alquiler, pero al mismo tiempo también ha criticado la gestión realizada en los últimos años. Según él, desde 2018 hasta hoy, las decisiones en materia de vivienda han estado marcadas por una línea ideológica que, a su juicio, ha fracasado. “Han sido todas un desastre”, sentenció en directo.

Para Bernardos, el Ejecutivo habría cedido en exceso a las propuestas de Sumar. Así lo ilustra con una cifra: “Pasamos de que la vivienda era un problema para el 2,2% de la población según el CIS en 2018, a serlo para el 30%”. El experto relaciona directamente esta evolución con lo que califica como una ausencia de medidas eficaces orientadas a aumentar la oferta de alquiler y proteger al mismo tiempo tanto a inquilinos como a propietarios.

Incentivos fiscales

Uno de los puntos que Bernardos ha valorado positivamente es la posible incorporación de incentivos fiscales para propietarios que mantengan los precios estables. En concreto, menciona la propuesta de que los caseros puedan obtener una rentabilidad adicional del 8% sin necesidad de repercutirlo al inquilino, al poder desgravarlo en su declaración de la renta. Para el economista, esta medida tiene sentido práctico, ya que “el casero mayoritario en España solo quiere dos cosas: que le paguen puntualmente y que le cuiden la vivienda”.

No obstante, advierte de que este tipo de incentivos deben completarse con otras reformas que aporten mayor seguridad jurídica al propietario. Bernardos propone dos medidas concretas para lograrlo: la primera, que los arrendadores no tengan que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante la duración del contrato; y la segunda, que el Gobierno asuma el coste de un seguro de impago, lo que a su juicio garantizaría la permanencia del inquilino durante cinco años en la misma vivienda sin variación de precio. Además, considera que con estas garantías sería más probable que los propietarios no vendieran los pisos heredados, manteniéndolos en el mercado del alquiler.

Gonzalo Bernardos, sobre el problema de la vivienda en España / INFORMACIÓN

El caso de Cataluña

Durante su intervención, Bernardos también se refirió al caso específico de Cataluña, donde recientemente se han anunciado regulaciones sobre el arrendamiento de habitaciones. Con tono irónico, el economista criticó la medida que iguala el precio máximo del alquiler por habitación al del piso completo: “Si yo soy propietario y tengo cuatro personas en el piso porque alquilo cuatro habitaciones, como ahora voy a cobrar lo mismo por alquilar cuatro habitaciones que por alquilar un piso, dejo a uno y a los otros tres los echo a la calle. Viva, he generado tres problemas habitacionales. Viva el populismo”, concluyó.

El economista cerró su intervención reiterando su deseo de que este supuesto cambio en la estrategia del Gobierno no quede en una propuesta aislada, sino que se traduzca en una política estructural que priorice el aumento de viviendas disponibles en alquiler y favorezca relaciones estables y sostenibles entre propietarios e inquilinos. “Ojalá sea verdaderamente un giro y no solo una propuesta que sea como una isla”, señaló.