"Si una oferta suena demasiado bien para ser verdad…": la CNMV alerta sobre 20 chiringuitos financieros
El supervisor advierte de plataformas y aplicaciones que operan fuera del registro oficial y captan clientes por webs y grupos de mensajería
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una nueva advertencia dirigida a los inversores: 20 entidades financieras no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España, al no figurar en los registros oficiales del supervisor. Se trata de plataformas y supuestas academias que operan sin licencia y que, en muchos casos, se promocionan a través de páginas web, aplicaciones móviles o incluso grupos de WhatsApp.
Entre las entidades señaladas por la CNMV se encuentran nombres como Ezfinance-Solution, Finvest Academy, Ghost Global, idcxscrypto.com, Bitcoin Hyper Sentinum, Grokr Exchange o Auto Profit Hub, así como otros proyectos que utilizan referencias a criptomonedas o promesas de rentabilidad elevada para atraer a los usuarios.
Plataformas falsas y suplantación de identidad
El supervisor también ha alertado de casos de suplantación, como la web extlimited.com, que no guarda relación con la entidad EXT, correctamente registrada en España. Del mismo modo, ha desmentido cualquier vínculo entre la entidad M Quantum X, que se promociona como "Foro de inversión MFS" en WhatsApp, y la firma legítima MFS Investment Management.
Además, la CNMV ha puesto el foco en la aplicación BLK Opp Fnd, difundida también a través de grupos de mensajería privada, una vía cada vez más utilizada por los llamados "chiringuitos financieros" para esquivar controles y llegar directamente a potenciales víctimas.
Según recuerda el organismo, ninguna de estas entidades está registrada, lo que significa que no puede prestar legalmente servicios de inversión ni está sujeta a supervisión. Esto deja al inversor totalmente desprotegido ante posibles pérdidas, fraudes o bloqueos de capital.
"Fininfluencers", criptoactivos y pagos digitales suenan a chino a los más pequeños: qué ha hecho el Plan de Educación Financiera desde 2008
En un contexto de elevada volatilidad de los mercados y creciente interés por productos financieros y criptoactivos, la CNMV subraya que las promesas de beneficios rápidos o "oportunidades exclusivas" suelen ser una de las principales señales de alerta.
Cómo comprobar si una entidad es legal
La CNMV recomienda a los inversores verificar siempre si una entidad está registrada antes de invertir. Para ello, pone a disposición del público:
- El teléfono gratuito 900 535 015, para comprobar si una entidad está autorizada
- El formulario de consultas en su web oficial
- Un canal específico para comunicar posibles infracciones
Asimismo, recuerda que las advertencias sobre chiringuitos financieros, tanto nacionales como internacionales, pueden consultarse de forma actualizada en su página web.
Claves para evitar caer en un chiringuito financiero
- Desconfía de contactos no solicitados por WhatsApp o redes sociales
- Sospecha de rentabilidades garantizadas o sin riesgo
- Comprueba siempre el registro oficial del supervisor
- No envíes dinero ni datos personales sin verificar la entidad
La CNMV insiste: si una oferta suena demasiado bien para ser verdad, probablemente no lo sea.
