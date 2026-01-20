Los aranceles vuelven a sacudir los mercados y disparan la volatilidad en las criptomonedas

Los mercados globales han vuelto a girar hacia el modo "risk-off" tras unas nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez vinculadas a su polémico intento de presionar a varios países por el control de Groenlandia. El movimiento ha reactivado tensiones comerciales justo cuando el mercado venía de un rally impulsado por la inversión en inteligencia artificial.

Las bolsas asiáticas retrocedieron un 0,5% de media y los futuros anticipan caídas tanto en Wall Street como en Europa, que viene de firmar su peor sesión desde noviembre. Al mismo tiempo, los bonos soberanos se han vendido con fuerza y las rentabilidades han subido, reflejando el nerviosismo ante un mayor deterioro fiscal, la amenaza de aranceles y la posible pérdida de atractivo de los activos estadounidenses.

En Asia, la señal de alerta ha venido de Japón: el bono a 40 años alcanzó el 4%, su nivel más alto desde su lanzamiento en 2007, mientras que una subasta de deuda a 20 años registró una demanda más débil de lo habitual.

El regreso de la volatilidad

Trump ha amenazado con imponer aranceles a ocho países que se oponen a su estrategia sobre Groenlandia, provocando una respuesta inmediata desde Europa. Esto ha devuelto la volatilidad a los mercados y ha empujado a algunos inversores hacia activos refugio como el oro y la plata.

Según Hebe Chen, analista de Vantage Markets, el mensaje es claro: "El riesgo de aranceles y de guerra comercial no va a desaparecer".

Este choque entre Estados Unidos y la Unión Europea llega en un momento delicado. Aunque los beneficios empresariales y la inversión en IA siguen sosteniendo el apetito por el riesgo, Europa estudia represalias comerciales por valor de 93.000 millones de euros en productos estadounidenses. Francia presiona para activar el instrumento europeo "anti-coerción", mientras Alemania se muestra más cauta por su alta dependencia de las exportaciones.

¿Cómo afecta todo esto al Bitcoin y el mercado cripto?

Las criptomonedas también han caído, con Bitcoin rondando los 92.500 dólares, en línea con el retroceso general del riesgo. Este comportamiento no es casual y recuerda a lo ocurrido hace relativamente poco, cuando Trump ya "la lió" con anuncios de aranceles que provocaron salidas de capital de activos de riesgo, un aumento de la volatilidad intradía en Bitcoin y caídas iniciales en cripto seguidas, en algunos casos, de rebotes tácticos.

Históricamente, el mercado cripto no actúa como refugio inmediato en estos episodios. En fases iniciales de tensión comercial o geopolítica, Bitcoin suele comportarse como un activo de riesgo macro, cayendo junto a la renta variable. Solo más adelante —si la desconfianza se traslada a la política fiscal, al dólar o a la credibilidad institucional— puede aparecer la narrativa de "hedge" o refugio alternativo.

En este caso, el cóctel es especialmente sensible para el mercado cripto por estos motivos:

Dudas sobre la independencia de la Reserva Federal

Mayor presión fiscal en Estados Unidos

Incertidumbre regulatoria y política imprevisible

Un dólar que empieza a mostrar debilidad tras caídas recientes

Todo ello explica que Bitcoin y el resto del mercado estén corrigiendo, en lugar de subir con fuerza.

El riesgo "Sell America" vuelve al radar

Von der Leyen: El acuerdo UE-Mercosur manda una señal "contundente" frente a los aranceles / EFE

Estrategas de Bloomberg advierten de señales claras de que algunos inversores están empezando a posicionarse para un regreso del trade "Sell America", es decir, reducir exposición a activos estadounidenses ante políticas erráticas y tensiones comerciales.

Esto sí que resulta clave para el ecosistema cripto porque a corto plazo implica más volatilidad y presión bajista, y a medio plazo, una posible reactivación del discurso pro-Bitcoin si se deteriora la confianza en el dólar, la deuda o la política monetaria.

Con Wall Street cerrado el lunes, el mercado aún no ha descontado completamente el impacto de esta escalada. La atención ahora se centra en Davos, donde Trump intervendrá esta semana. Cualquier titular agresivo podría amplificar los movimientos, tanto en bolsa como en cripto.