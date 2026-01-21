Cuidado al hacer testamento: estas son las situaciones que pueden invalidarlo según la abogada Laura Lobo

Hacer testamento es una de las decisiones más importantes en materia patrimonial y personal. Permite a cualquier persona dejar constancia de su voluntad sobre cómo desea que se repartan sus bienes tras su fallecimiento. En España, la mayoría de los testamentos se otorgan ante notario, lo que garantiza que cumplen los requisitos legales mínimos. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser cuestionados más adelante.

A pesar de que un testamento notarial tiene presunción de validez, no es un documento inamovible. En determinadas circunstancias, cualquier heredero o interesado en la sucesión puede iniciar acciones para que se declare nulo. Es lo que se conoce como impugnación del testamento, una figura jurídica que permite poner en duda su validez por causas tasadas. En este sentido, la abogada Laura Lobo aclara qué situaciones pueden dar lugar a una anulación y cómo se desarrolla el proceso.

¿Se puede anular el testamento?

La jurista comienza respondiendo con rotundidad a una de las preguntas más frecuentes: “¿Se pueden anular los testamentos, incluso los testamentos hechos ante notario?”. Y su respuesta es clara: “Sí, se pueden anular”. En estos casos, explica, se produce lo que se llama una impugnación del testamento, que consiste en iniciar un procedimiento judicial en el cual se manifiesta que el testamento no es válido por una serie de motivos concretos recogidos por la ley.

Sí, te pueden anular el testamento: estas son las causas legales, según la abogada Laura Lobo / HAZTESTAMENTOSOLIDARIO.ORG

Uno de los principales motivos para impugnar un testamento, según detalla Lobo, es la falta de capacidad del testador en el momento de otorgarlo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la persona padecía una enfermedad mental, una deficiencia cognitiva o si estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas en el instante en el que manifestó su voluntad ante notario. En estos casos, explica la abogada, el testamento no se consideraría válido porque no contiene la verdadera voluntad del testador.

Otro de los supuestos por los que un testamento podría ser anulado es la existencia de coacción o amenazas. Según Lobo, si una persona firma su testamento obligada, presionada o amenazada por otra, también puede considerarse que ese documento no refleja su voluntad libre y consciente, lo que permitiría que el juez lo declare nulo. Aquí, como en todos los casos de impugnación, debe presentarse prueba suficiente ante el juzgado.

Requisitos formales

Además, la abogada recuerda que un testamento también puede impugnarse si no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley. Es decir, aunque haya sido firmado ante notario, si por algún motivo falla algún aspecto esencial en su redacción, autorización o contenido, también se podría invalidar. No obstante, esto no suele ser habitual en los testamentos notariales, que cuentan con control legal desde su redacción.

Noticias relacionadas

Laura Lobo subraya un punto clave: “La impugnación del testamento con el objetivo de anularlo o invalidarlo es un procedimiento judicial y es el juez quien debe decidir”. Es decir, no basta con tener sospechas o estar en desacuerdo con el contenido. El procedimiento requiere aportar pruebas, testigos o informes periciales que demuestren que concurre alguno de los motivos de nulidad. Además, no es un proceso rápido ni sencillo, advierte.