Confirmado por el SEPE: así te afecta el CAE si estás cobrando una prestación contributiva

El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) es una nueva herramienta que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha desde el 1 de enero de 2026, con el objetivo de incentivar la incorporación al mercado laboral de aquellas personas que están cobrando una prestación contributiva. Este complemento económico permitirá mantener ingresos del SEPE mientras el beneficiario comienza a trabajar, ya sea a tiempo completo o parcial.

Se activa automáticamente

Se trata de una medida automática, que no requiere solicitud previa y que se aplicará de oficio, siempre que se cumplan determinados requisitos. El CAE no sustituye la prestación contributiva, sino que actúa como un complemento durante el tiempo en que el beneficiario combina un trabajo por cuenta ajena con el cobro de la prestación. Si el beneficiario no desea percibirlo, deberá solicitar expresamente su suspensión.

A partir de esa fecha, todas las personas que estén cobrando una prestación contributiva y encuentren un trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial, comenzarán a recibir automáticamente el CAE. Esto significa que no es necesario realizar ningún trámite previo para percibirlo. Sin embargo, si el trabajador no desea que se le aplique este complemento, podrá renunciar al CAE solicitando su suspensión.

Requisitos para cobrar el CAE

Para acceder al CAE si estás cobrando una prestación contributiva, debes cumplir tres requisitos esenciales. En primer lugar, la duración reconocida de tu prestación debe ser de al menos 14 meses y haber sido aprobada después del 1 de abril de 2025. En segundo lugar, debes haber cobrado al menos 9 meses de dicha prestación antes de empezar a trabajar. Y, finalmente, debes haber iniciado un contrato laboral por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial.

Gasta días de paro

Una vez cumplidos esos requisitos, podrás percibir el CAE durante un máximo de 180 días naturales, es decir, seis meses desde el inicio del contrato laboral. No obstante, es fundamental tener en cuenta que cada día que se percibe el CAE cuenta como un día menos de tu prestación contributiva pendiente. Es decir, el complemento consume días de la prestación original, lo que puede influir si en el futuro necesitas volver a cobrar el paro.

En cuanto a la cuantía del CAE, esta varía según el mes en que se inicie la actividad laboral y el tipo de jornada del contrato (completa o parcial). Por tanto, no existe una cantidad fija universal, sino que el importe que percibirá cada beneficiario dependerá de estas variables.

Para quienes decidan no percibir el CAE y conservar los días de prestación pendientes para otro momento, es importante actuar rápidamente, ya que el reconocimiento del complemento será automático. En este caso, se deberá rellenar un formulario de presolicitud y utilizar el trámite específico titulado “Baja del complemento de apoyo al empleo (CAE) reconocido de oficio en prestaciones contributivas”. Este formulario se encuentra en la sede electrónica del SEPE, dentro del apartado de presolicitudes de prestaciones individuales y otros trámites.