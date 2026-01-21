Mucho cuidado con las respuestas automáticas ante el Tribunal Médico: pueden dejarte sin pensión, según el abogado Miguel Benito Barrionuevo

Cuando una persona se enfrenta al Tribunal Médico en España, está dando un paso crucial en su solicitud de incapacidad permanente. Este tribunal evalúa si una persona reúne las condiciones médicas, funcionales y laborales para recibir una pensión por incapacidad. Su dictamen es determinante: puede aprobar o denegar el reconocimiento, con consecuencias directas sobre la vida económica y personal del solicitante.

El proceso no es sencillo. No basta con tener un diagnóstico médico o informes de especialistas: el tribunal analiza si ese estado de salud impide realmente desempeñar una actividad laboral con una mínima regularidad y eficacia. Y es aquí donde se activan criterios restrictivos, donde el lenguaje y las explicaciones personales del paciente pueden marcar la diferencia. El abogado Miguel Benito Barrionuevo, especializado en derecho laboral y de la Seguridad Social, alerta sobre una cuestión poco conocida pero vital: cómo las respuestas automáticas o mal formuladas en la entrevista pueden jugar en contra del solicitante.

Trucos psicológicos

El letrado detalla cuáles son los “trucos psicológicos que usa el tribunal médico para denegar incapacidades”. Según Barrionuevo, “en España el criterio de acceso a la incapacidad permanente es totalmente restrictivo y el tribunal muchas veces se vale de trucos psicológicos y preguntas trampa para justificar sus denegaciones”. Insiste en que esto no va de engañar al tribunal, ya que si una persona no está realmente incapacitada “se lo van a notar”. El objetivo es que quienes sí están enfermos no pierdan sus derechos por responder mal a una pregunta clave.

¿Qué tal estás?

La primera de estas preguntas es tan común como peligrosa: “¿Qué tal estás?”. El propio Barrionuevo señala que la mayoría responde automáticamente “bien”, por educación o costumbre. Pero el tribunal apunta textualmente “el paciente refiere que se encuentra bien y ha mejorado”, lo que puede usarse como argumento para denegar la incapacidad. Lo recomendable, según el abogado, es matizar la respuesta: “De ánimo mejor, pero físicamente estoy mal porque…” y a continuación detallar la lesión o enfermedad que lo justifica.

¿Cómo ha venido hasta aquí?

Otra pregunta trampa es: “¿Cómo ha venido hasta aquí?”. Aquí también muchas personas responden sin pensar: “en coche” o “en transporte público”. Eso se interpreta como que el paciente es autónomo y puede valerse por sí mismo, aunque no sea del todo cierto. Barrionuevo aconseja detallar: “Me ha traído mi mujer en coche porque no puedo conducir” o “he venido en transporte público acompañado de un familiar porque me cuesta desplazarme debido a…”, explicando las limitaciones que afectan la movilidad.

¿Tiene ganas de volver a trabajar?

La tercera pregunta es aún más sensible: “¿Tiene ganas de volver a trabajar?”. La respuesta lógica y bienintencionada suele ser: “Sí, claro, me encantaría”. Pero eso también puede utilizarse como prueba en contra. El abogado recomienda responder algo como: “Me encantaría, pero mi enfermedad no me lo permite porque…”, aportando detalles sobre su estado, informes médicos y, sobre todo, añadiendo que los profesionales consideran que no habrá mejoría. Esto último es clave, porque si el tribunal percibe que hay posibilidad de recuperación, denegará la pensión por entender que no es permanente.

¿Quién hace las tareas del hogar?

La cuarta pregunta del tribunal es: “¿Quién hace las tareas del hogar?”. Aunque parezca irrelevante, esta cuestión busca detectar si el paciente está realizando actividad física compatible con el trabajo. Responder “yo” o “mi pareja” sin explicar más, puede ser perjudicial. Lo correcto, según Barrionuevo, es detallar cómo le afecta su dolencia en esas tareas, cuántas pausas necesita, qué cosas no puede hacer o si requiere ayuda: “Hago lo que puedo, pero no puedo limpiar, ni fregar, necesito descansar cada poco tiempo y para cocinar necesito apoyo”.

“Cuidado con las respuestas automáticas en el tribunal médico”, insiste el abogado. Frases como “Estoy mejor”, “me encantaría volver a trabajar” o “vine solo”, dichas sin contexto, pueden justificar una denegación. El criterio, según Barrionuevo, no se basa solo en el diagnóstico médico, sino en cómo el paciente explica sus limitaciones reales, su autonomía y las posibilidades o no de mejoría.

El mensaje final del abogado es contundente: “Esto no va de exagerar ni de engañar. Va de que quien está realmente enfermo no pierda sus derechos por una pregunta mal contestada”.