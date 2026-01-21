José Elías Navarro, empresario millonario, carga contra las balizas V-16: “Es completamente inútil”

La baliza V-16, obligatoria para los vehículos en España desde este enero, vuelve a estar en el centro de la polémica. El empresario multimillonario José Elías Navarro ha publicado un contundente mensaje en redes sociales en el que cuestiona su utilidad real y carga contra lo que considera una innovación mal planteada: “Nos obligan a gastarnos dinero en algo que no sirve de nada”.

“No soluciona el problema”

En su publicación, José Elías no se anda con rodeos. Asegura que la baliza V-16 es un dispositivo limitado y poco práctico para el conductor que sufre una avería o un accidente en carretera. “Es un aparato que emite luz y posición cuando tienes un problema. Ya está. Eso es todo lo que hace”, afirma.

Según explica, la baliza únicamente emite una señal luminosa y una localización geográfica, pero no ofrece ningún tipo de asistencia adicional ni comunicación útil para resolver la incidencia.

Mapa de las balizas a tiempo real en España. En color naranja, las activas; en negro, las recientes / mapabalizasv16.es

Comparación con otros países: “He estado en China”

Uno de los puntos más llamativos de su crítica es la comparación internacional. Navarro relata su experiencia en China para subrayar lo que, a su juicio, debería ser una verdadera apuesta por la conectividad:“Allí el coche se comunica con los semáforos y te dice cuántos segundos faltan para que se ponga en verde. Aquí, sin embargo, nos han puesto una baliza que no sirve”.

Para el empresario, la diferencia no está en la tecnología disponible, sino en cómo se decide utilizarla.

El gran fallo de la baliza V-16: comunicación unilateral

El núcleo de su crítica a las balizas se centra en lo que define como un sistema unilateral, incapaz de cerrar el círculo de la asistencia al conductor:

Solo emite una luz para ser visto

Solo indica que hay un incidente en un punto concreto

No identifica el vehículo ni al conductor

No activa ningún tipo de ayuda automática.

“Te quedas tirado y la baliza no te soluciona el problema”, resume. Navarro también pone el foco en la experiencia real del usuario. En una situación de estrés, considera absurdo obligar al conductor a gestionar llamadas, seguros y asistencia manualmente: “Cuando tienes un accidente, lo que menos te apetece es ponerte a buscar los papeles del seguro en la guantera en medio de la carretera”.

Lucía Feijoo Viera

La alternativa: una conectividad bien usada

Lejos de rechazar la tecnología, el empresario defiende que la obligatoriedad de la baliza V-16 podría haber sido una oportunidad perdida para implantar un sistema verdaderamente útil. Propone un modelo en el que la conectividad permita:

Avisar automáticamente a la aseguradora

Activar una grúa sin llamadas

Gestionar taxi o vehículo de sustitución

Derivar el coche directamente al taller

“Si obligamos a la gente a comprar algo y hacemos un despliegue masivo, hagámoslo bien”, sentencia. La crítica de José Elías ha reabierto el debate sobre la baliza V-16, su coste, su obligatoriedad y su verdadera utilidad para el conductor. Más allá del cumplimiento normativo, su mensaje apunta a una cuestión de fondo: la diferencia entre digitalizar por obligación e innovar con sentido común.