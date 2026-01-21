¿Vas a jubilarte en 2026? Este es el mejor mes para dejar de trabajar y cobrar más de pensión

La jubilación es uno de los hitos más importantes en la vida laboral de cualquier persona. En los años previos al retiro, muchas dudas se acumulan: ¿cuál será mi pensión?, ¿me compensa esperar un poco más?, ¿qué mes me conviene más para jubilarme? Estas preguntas no tienen una única respuesta, pero sí existen ciertos patrones y recomendaciones que pueden ayudar a quienes están cerca de abandonar su vida profesional activa a tomar decisiones más beneficiosas.

Cada detalle cuenta. A la edad, las bases de cotización o el tipo de jubilación elegida (anticipada, ordinaria o demorada), se suma ahora un aspecto clave que no todos conocen: el mes del año en el que uno se jubila también puede influir en la cuantía final de la pensión. Y es precisamente esto lo que ha analizado recientemente el Instituto BBVA de Pensiones, que ha ofrecido una guía práctica para entender qué meses podrían ser más favorables para jubilarse en 2026, siempre en función de la normativa vigente y las circunstancias personales de cada trabajador.

Mejor mes para jubilarse

Lo primero que señalan los expertos del Instituto BBVA es que la fecha de jubilación no es fija ni obligatoria, ya que el solicitante puede elegir el mes de efecto de su pensión dentro de un margen de tres meses antes o después de la fecha de solicitud. Si la persona aún está dada de alta en la Seguridad Social, la pensión se considera causada el día en que se produce el cese del trabajo. Esta flexibilidad permite cierto margen para elegir el momento más conveniente según varios factores económicos.

En general, y según el análisis del instituto, jubilarse en los últimos seis meses del año —de julio a diciembre— puede suponer una ligera ventaja económica. ¿Por qué? Porque esos meses suelen registrar mayores niveles de inflación, lo que puede influir indirectamente en el cálculo de la base reguladora, es decir, el indicador con el que se determina la cuantía de la pensión. Además, si se produce una revalorización de las pensiones al inicio del año siguiente, el efecto acumulado puede ser positivo incluso si se ha optado por una jubilación anticipada.

Descubre cuál es el mejor mes para jubilarse y cobrar más de pensión / INFORMACIÓN

Cómo calcular la pensión de jubilación

A partir de 2026, el cálculo de la base reguladora será más complejo, ya que se aplicará el nuevo sistema dual previsto en la reforma del sistema de pensiones. Así, el importe de la pensión se calculará de oficio con la opción más favorable entre:

Las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses).

(300 meses). Los mejores 27 años de cotización entre los 29 años previos a la jubilación.

Otro aspecto fundamental es la estimación personalizada de la pensión, que debe realizarse a través del simulador del portal “Tu Seguridad Social”. Esta herramienta ofrece una aproximación muy cercana a la pensión real que se recibirá. También se recomienda pedir cita con un técnico del INSS o consultar a un asesor profesional antes de tomar la decisión final.

Noticias relacionadas

Por último, los expertos también recomiendan prestar especial atención a los efectos de la inflación y las revalorizaciones anuales.