El SEPE busca personal para trabajar en resorts de lujo en Francia, Italia y Portugal

Si te dedicas a la hostelería y al turismo y quieres trabajar fuera de nuestras fronteras, estás de enhorabuena. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la mano de EURES España y Francia están organizando un proceso de selección de personal de hostelería y turismo para los resorts que gestiona en Europa Club Med durante la primavera y el verano de 2026.

En Francia se ofrecen trabajos en Alpe d'Huez, Arcs Panorama, Grand Massif, La Rosière, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Tignes, Val d'Isère, Valmorel, La Palmyre Atlantique, Opio en Provence y Vittel Golf Ermitage; en Italia en Cefalù y Pragelato y en Portugal en Da Balaia.

Club Med es una empresa multinacional francesa especializada a nivel internacional en turismo de alta gama y multicultural, informa el SEPE, quien añade que cuenta con más de 70 resorts situados en los lugares “más bellos del mundo”.

La empresa busca diversos perfiles profesionales, entre los que destacan los siguientes:

Camareros de piso - servicio habitaciones o zonas comunes

Camareros de sala (inglés B1)

Ayudantes de cocina y fregaplatos

Sous-chefs de cocina (francés B1/B2)

Cocineros/as y jefes de partida (inglés B1/B2)

Recepcionistas (inglés B2 y francés B2)

Bartenders (inglés B2)

Terapeutas de SPA (inglés y/o francés B2)

Encargados/as de ventas en boutique (inglés y francés B2)

Monitores infantiles (inglés B2)

Cómo apuntarse a las ofertas de empleo

La forma de participar en el proceso de selección es inscribirse en un formulario de contacto y adjuntar el currículum actualizado. Aquí tienes acceso al formulario y recuerda que la fecha límite para apuntarse es el 2 de febrero.

En el caso de que hayas sido seleccionado recibirás un correo electrónico de invitación oficial, en el caso de que tu perfil se ajuste a los requisitos.

El proceso de selección

El proceso de selección para estos puestos de hostelería y turismo será el próximo 4 de febrero en la Casa del Mar de Barcelona (calle Albareda 1-13). Tendrá una sesión de mañana a las 10.00 horas y otra de tarde a las 15.00 horas. En la información deja claro que las plazas son limitadas y que sólo se podrá asistir con confirmación e invitación previa.

Si tienes que realizar un desplazamiento de más de 50 km para acudir a la entrevista, puedes informarte sobre sobre la ayuda económica a la que puedes tener acceso en este enlace.