Se acaba el "chollo" de Bitcoin para Wall Street: la jugada casi sin riesgo que ya no compensa

Durante buena parte de 2024, muchos grandes inversores encontraron una forma relativamente sencilla de sacar rendimiento con Bitcoin sin apostar a si subía o bajaba. Era una operativa conocida en los mercados como "cash and carry" (algo así como "comprar aquí y vender allí"), y consistía en aprovechar una diferencia de precio entre dos mercados distintos: el Bitcoin al contado (el "de verdad", el que compras y posees) y los futuros (un contrato para comprar o vender más adelante a un precio pactado).

La idea era simple, aunque suene técnica: comprar Bitcoin al contado —en muchos casos, a través de los ETF de Bitcoin que se lanzaron a principios de 2024— y, al mismo tiempo, vender futuros de Bitcoin en otra plataforma. Con eso, el inversor no necesitaba acertar la dirección del precio: si el Bitcoin subía o bajaba, ambas patas tendían a compensarse. Lo que buscaba era quedarse con el "diferencial", es decir, con la diferencia entre el precio del contado y el del futuro.

Cómo funcionaba (explicado con un ejemplo sencillo)

Representación simbólica de un Bitcoin. / BSM.UPF.EDU - Archivo

Imagina que en un sitio Bitcoin "hoy" cuesta 100, pero el contrato "para el mes que viene" se está vendiendo a 105.

Una mesa de inversión podía:

Comprar Bitcoin hoy a 100 (a través de un ETF, por ejemplo). Vender el futuro a 105. Si todo sale como suele salir en este tipo de arbitraje, con el paso del tiempo esos precios se van acercando y el inversor termina capturando esa diferencia, descontando costes.

A esta forma de operar se la describe como "delta neutral": el objetivo es que la ganancia dependa menos de si el precio sube o baja y más de la "prima" entre mercados.

Por qué ahora "se rompe" la operación

Según ha informado Bloomberg, esa estrategia está perdiendo atractivo porque el diferencial se ha ido estrechando: cuantos más operadores intentan hacer lo mismo, menos margen queda. En otras palabras: el negocio se popularizó… y precisamente por eso dejó de ser tan rentable.

Los datos de Amberdata muestran esa caída del margen: hace aproximadamente un año, la "base" (esa diferencia que hacía rentable la operación) estaba cerca del 17%, y ahora ronda el 4,7%, con rendimientos anualizados a un mes alrededor del 5%, de los más bajos en años. El problema es que, con un diferencial tan ajustado, la estrategia apenas supera el coste del dinero y los costes de ejecución. Y si además los bonos del Tesoro a un año ofrecen en torno al 3,5%, la comparación ya no resulta tan atractiva para el inversor que solo buscaba "rendimiento".

La pista clave: CME pierde terreno frente a Binance

Este cambio se nota en dónde se está negociando. Durante el auge de esta operativa, la CME (Chicago Mercantile Exchange) —un mercado muy usado por las instituciones— fue el lugar favorito para ejecutar esta jugada, especialmente tras el impulso de los ETF. Pero ahora, por primera vez desde 2023, el interés abierto (una medida que refleja cuánto dinero y cuántas posiciones hay "vivas" en esos contratos) en futuros de Bitcoin del CME ha caído por debajo del de Binance.

En cifras: el interés abierto del CME bajó por debajo de 10.000 millones de dólares desde un máximo de más de 21.000 millones, mientras que Binance se mantiene alrededor de 11.000 millones, según Coinglass. Bloomberg cita a James Harris (Tesseract) para interpretar que esto se debe a una retirada de fondos de cobertura y grandes cuentas estadounidenses más que a una huida total del mundo cripto.

¿Y por qué Binance importa tanto?

Porque en el mundo cripto hay un producto estrella: los futuros perpetuos ("perps"). Son contratos parecidos a los futuros, pero sin fecha de vencimiento, con ajustes continuos. Estos "perps" concentran gran parte del volumen del mercado cripto, y las grandes bolsas de criptomonedas han sido su gran centro de actividad.

No es que "se acabe Bitcoin", es que se complica la forma fácil de ganar

Wall Street / EFE

La lectura principal no es que desaparezca el interés por las criptomonedas, sino que se reduce la oportunidad de un arbitraje cómodo y repetible. Harris lo describe como un "reajuste táctico" por rendimientos más bajos y menor liquidez, más que por una pérdida de confianza.

En paralelo, el propio CME apunta que 2025 fue un punto de inflexión por una mayor claridad regulatoria, que ha animado a instituciones a diversificar más allá de Bitcoin hacia activos como Ether, XRP o Solana. Como ejemplo, la firma indica que el interés abierto nocional diario en Ether pasó de alrededor de 1.000 millones en 2024 a casi 5.000 millones en 2025.

Un mercado más "maduro" deja menos huecos

Otra idea importante: cuando un mercado se vuelve más accesible y eficiente, las diferencias de precio entre sitios tienden a reducirse. Le Shi (Auros) lo explica así: ahora hay más vías para operar —ETF, acceso directo a mercados— y eso estrecha los huecos que antes permitían ese "carry trade". "Hay un efecto de autorregulación": la gente se va al sitio más barato, el diferencial se reduce y el incentivo desaparece.

Qué puede pasar a partir de aquí

Bloomberg también señala que, incluso con recortes de tipos de la Reserva Federal (lo que abarata financiarse), el mercado cripto no ha logrado un repunte sostenido desde la caída generalizada del 10 de octubre. Se menciona además que hay menor demanda de endeudamiento, rendimientos bajos en finanzas descentralizadas y más preferencia por opciones y coberturas en lugar de apalancamiento directo.

En ese contexto, algunos gestores creen que la etapa de rentabilidades altas y "casi sin riesgo" se está acabando, lo que empuja a los operadores a estrategias más complejas o a buscar oportunidades en otros segmentos.

Lo que cambia no es solo el precio de Bitcoin: cambia el "mecanismo" que permitía a muchos grandes jugadores ganar por la diferencia entre mercados. Y cuando esa diferencia se encoge, el negocio deja de ser un negocio. A los ricos se les acabó ese chollo y les toca buscarse las castañas de otro modo, como a todo hijo de vecino.