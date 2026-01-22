Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vidas AdamuzAlicantina fallecida accidente trenExplanada cerradaHuelga médicosNúmeros av. SalamancaVertedero El CampelloGasolineras hoy
instagramlinkedin

La fórmula "secreta" para cobrar más pensión de jubilación: confirmada por la Seguridad Social

Analizar detenidamente las opciones de cada trabajador es clave para lograr la mayor prestación posible al dejar de trabajar

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

PI STUDIO

Patricia Páramo

La jubilación es uno de los momentos más esperados por cualquier trabajador. Representa la culminación de décadas de esfuerzo, una etapa que marca el inicio de una nueva vida, con tiempo para uno mismo y con una pensión que garantice tranquilidad económica. Sin embargo, no es un proceso automático: planificar con antelación cuándo y cómo jubilarse puede marcar la diferencia en el importe que se recibirá mensualmente.

En este contexto, cada vez más personas se interesan por conocer las diferentes modalidades de jubilación. Las más conocidas son la anticipada y la ordinaria, pero existe otra alternativa que puede suponer un aumento importante en la cuantía de la pensión: la jubilación demorada. Y es precisamente esta fórmula la que muchos consideran ahora la "clave secreta" para cobrar más.

Debido a que la jubilación anticipada conlleva recortes en la pensión, el sueño de muchos es jubilarse a los 65 años, la edad ordinaria más favorable. No obstante, la normativa actual permite a los empleados alargar voluntariamente su carrera profesional a cambio de incentivos económicos.

Jubilación demorada

Esta modalidad se conoce como jubilación demorada, y consiste en seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación a cambio de un incremento en la pensión futura. Esta mejora se puede recibir en forma de aumentos sobre la base reguladora o como pagos únicos anuales, dependiendo de lo que elija el trabajador y de los años cotizados previamente.

Para acceder a esta opción, la Seguridad Social establece dos requisitos fundamentales: haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y contar con un mínimo de 15 años cotizados.

Alternativas para cobrar más pensión

La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 210, recoge que quienes opten por retrasar la jubilación tendrán derecho a un complemento económico, que puede percibirse de tres formas. La primera opción es un incremento del 4% sobre la base reguladora por cada año completo trabajado más allá de la edad ordinaria. A partir del segundo año, se pueden computar también periodos superiores a seis meses como un 2% adicional. La segunda alternativa consiste en recibir un pago único, cuya cuantía varía entre 4.800 y 13.500 euros según los años cotizados y el tiempo de demora. En este caso, los trabajadores con más de 44 años y seis meses de cotización tienen derecho a un 10% adicional. Por último, existe una fórmula mixta, que permite combinar ambas recompensas: se aplica un 4% adicional a la base reguladora y, además, la mitad del importe que correspondería por el pago único. Esta opción mixta solo es válida si la demora es de entre dos y diez años.

Noticias relacionadas

La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias.

Alternativas para cobrar más pensión de jubilación. / INFORMACIÓN

Los trabajadores que elijan el incremento porcentual sobre la base reguladora verán reflejado ese aumento directamente en la pensión mensual a partir del momento en que se jubilen. En cambio, quienes opten por los pagos únicos recibirán una cantidad alzada cada año en función de los ejercicios demorados: si retrasan la jubilación tres años, recibirán tres pagos distintos, uno por año. En el caso de la fórmula híbrida, el trabajador percibe el 4% extra en su pensión y, además, una parte proporcional del pago único correspondiente, con un límite máximo de cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents