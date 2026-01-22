La fórmula "secreta" para cobrar más pensión de jubilación: confirmada por la Seguridad Social

La jubilación es uno de los momentos más esperados por cualquier trabajador. Representa la culminación de décadas de esfuerzo, una etapa que marca el inicio de una nueva vida, con tiempo para uno mismo y con una pensión que garantice tranquilidad económica. Sin embargo, no es un proceso automático: planificar con antelación cuándo y cómo jubilarse puede marcar la diferencia en el importe que se recibirá mensualmente.

En este contexto, cada vez más personas se interesan por conocer las diferentes modalidades de jubilación. Las más conocidas son la anticipada y la ordinaria, pero existe otra alternativa que puede suponer un aumento importante en la cuantía de la pensión: la jubilación demorada. Y es precisamente esta fórmula la que muchos consideran ahora la "clave secreta" para cobrar más.

Debido a que la jubilación anticipada conlleva recortes en la pensión, el sueño de muchos es jubilarse a los 65 años, la edad ordinaria más favorable. No obstante, la normativa actual permite a los empleados alargar voluntariamente su carrera profesional a cambio de incentivos económicos.

Jubilación demorada

Esta modalidad se conoce como jubilación demorada, y consiste en seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación a cambio de un incremento en la pensión futura. Esta mejora se puede recibir en forma de aumentos sobre la base reguladora o como pagos únicos anuales, dependiendo de lo que elija el trabajador y de los años cotizados previamente.

Para acceder a esta opción, la Seguridad Social establece dos requisitos fundamentales: haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y contar con un mínimo de 15 años cotizados.

Alternativas para cobrar más pensión

La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 210, recoge que quienes opten por retrasar la jubilación tendrán derecho a un complemento económico, que puede percibirse de tres formas. La primera opción es un incremento del 4% sobre la base reguladora por cada año completo trabajado más allá de la edad ordinaria. A partir del segundo año, se pueden computar también periodos superiores a seis meses como un 2% adicional. La segunda alternativa consiste en recibir un pago único, cuya cuantía varía entre 4.800 y 13.500 euros según los años cotizados y el tiempo de demora. En este caso, los trabajadores con más de 44 años y seis meses de cotización tienen derecho a un 10% adicional. Por último, existe una fórmula mixta, que permite combinar ambas recompensas: se aplica un 4% adicional a la base reguladora y, además, la mitad del importe que correspondería por el pago único. Esta opción mixta solo es válida si la demora es de entre dos y diez años.

Alternativas para cobrar más pensión de jubilación. / INFORMACIÓN

Los trabajadores que elijan el incremento porcentual sobre la base reguladora verán reflejado ese aumento directamente en la pensión mensual a partir del momento en que se jubilen. En cambio, quienes opten por los pagos únicos recibirán una cantidad alzada cada año en función de los ejercicios demorados: si retrasan la jubilación tres años, recibirán tres pagos distintos, uno por año. En el caso de la fórmula híbrida, el trabajador percibe el 4% extra en su pensión y, además, una parte proporcional del pago único correspondiente, con un límite máximo de cinco años.