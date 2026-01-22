El SEPE publica hoy decenas de ofertas de trabajo y ofrece sueldos de hasta 60.000 euros

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siempre es una buena fuente para encontrar trabajo. Además de otros servicios de empleo públicos y portales privados, el SEPE cuenta con su propia web de ofertas que se llama ‘Empléate’.

En esta web podrás filtrar los distintos tipos de ofertas de empleo poniendo en su buscador qué profesión buscas, qué tipo de contrato o de jornada, y la provincia del puesto. Una vez que entres dentro de la oferta si te interesa te puedes apuntar directamente.

En ‘Empléate’ todos los días se suben decenas de puestos nuevos por lo que deberás estar atento a ver si alguno se adapta a tu búsqueda.

Ofertas de empleo de hoy en el SEPE

Este jueves, 22 de enero, se han subido más de 60 nuevas ofertas de empleo, alguna de las cuales tienen sueldos “interesantes”.

La primera de las ofertas es para una empresa de producto propio para el sector educativo que busca un analista de software para desarrollar aplicaciones utilizando Node.js, Typescript y React principalmente, asegurando la calidad y eficiencia del código, entre otras funciones. El perfil del contratado es una persona a la que le guste la IA y sea creativo. Se ofrece un contrato indefinido en el que hay flexibilidad horario y teletrabajo y un sueldo fijo más variable que cuantifican entre 39.000 y 60.000 euros.

Otro perfil técnico que se busca es un data analyst para trabajar en Barcelona. Algunas de sus funciones serían las de construir modelos de datos eficientes, escalables y bien documentados e implementar y optimizar medidas DAX complejas asegurando rendimiento. Se ofrece un contrato indefinido con un día de teletrabajo y un sueldo de entre 33.000 y 42.000 euros brutos al año.

Una mujer maneja un programa informático de contabilidad. / FREEPIK

La tercera oferta es para un ingeniero informático en Ceuta. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa de 08.00 a 15.00 horas para cobrar entre 30.000 y 40.000 euros brutos al año.

Otra oferta es para una empresa líder en consultoría tecnológica que busca un desarrollador con tres años de experiencia en Oracle, Oracle APEX, PL/SQL, JavaScript, HTML, CSS. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de entre 30.000 y 36.000 euros brutos anuales.

Por salir de las profesiones más técnicas pero con una buena oferta de sueldo, el SEPE también busca tres jefes de maquinaria ferroviaria para ser responsable del manejo y supervisión de bateadores, perfiladoras y estabilizadores en Toledo. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 30.000 euros brutos al año.