Reforma tu casa y ahorra dinero en la declaración de la Renta: Hacienda amplía las deducciones por eficiencia energética

La campaña de la Renta es una cita anual con Hacienda que millones de contribuyentes no pueden pasar por alto. Cada declaración abre la puerta a deducciones fiscales que, bien aprovechadas, pueden suponer un ahorro importante. Entre ellas, las vinculadas a la vivienda han ido ganando peso, especialmente en un contexto en el que la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en prioridades.

Obras de mejora energética

Una de las deducciones estrella para los próximos ejercicios fiscales será la que premia a quienes realicen obras de mejora energética en sus viviendas. Esta medida, prorrogada mediante el Real Decreto-ley 16/2025, permite aplicar rebajas en el IRPF de hasta el 40% en viviendas individuales y hasta el 60% en edificios completos. El incentivo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para reformas en viviendas particulares, y hasta finales de 2027 en el caso de bloques residenciales.

Deducciones

El porcentaje concreto de deducción depende del tipo de intervención y del ahorro energético logrado. Para obtener un 20% de deducción, las reformas deben reducir en al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. Si el ahorro alcanza el 30%, o si se consigue una calificación energética A o B, la deducción sube al 40%, con una base máxima anual de 7.500 euros. Para edificios completos, la deducción llega al 60% si se reduce en al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o se mejora la clase energética global.

Hacienda amplía las deducciones por eficiencia energética / EUROPA PRESS

Dos certificados energéticos

Es imprescindible contar con dos certificados energéticos: uno previo a las obras y otro posterior que acredite la mejora. Ambos deben ser expedidos por un técnico cualificado. El segundo certificado deberá emitirse antes del 1 de enero de 2027 para viviendas y antes del 1 de enero de 2028 para edificios. Solo así podrá aplicarse la deducción en el ejercicio correspondiente a la fecha del segundo informe.

No pagar en efectivo

Además, la ley exige que las obras se paguen por medios trazables: transferencias, tarjetas o cheques nominativos. No se aceptarán pagos en efectivo, incluso si se cumplen el resto de requisitos. También quedan excluidas las reformas estéticas, de mantenimiento o que impliquen instalaciones que usen combustibles fósiles.

Esta deducción puede aplicarse a la vivienda habitual o a inmuebles en propiedad que estén alquilados o vayan a alquilarse antes de finales de 2027. En el caso de comunidades de propietarios, cada vecino podrá deducirse su parte proporcional del gasto total según su coeficiente de participación.