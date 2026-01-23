El abogado laboralista Juanma Lorente avisa: “Nunca hagas esto en tu trabajo porque te pueden despedir sin indemnización”

En el entorno laboral, hay errores que pueden costarte una amonestación, otros que afectan tu reputación… y luego están los que te dejan totalmente desprotegido ante un despido. Muchos trabajadores, en situaciones de conflicto con su empresa, creen que actuar con franqueza o confianza es suficiente. Pero cuando se trata de defender derechos o dejar constancia de abusos, no basta con “haberlo dicho”: si no se puede probar, legalmente, es como si nunca hubiera ocurrido.

Juanma Lorente, abogado laboralista, lo advierte con claridad: hay comportamientos muy comunes que anulan por completo cualquier posibilidad de recurrir ante la justicia. Y no se trata de grandes errores, sino de pequeñas decisiones cotidianas, como decir algo de palabra en vez de dejarlo por escrito. Esa costumbre es la que permite a muchas empresas salir impunes de despidos injustos.

Reclama por escrito

Según Lorente, el fallo más común entre los trabajadores es no dejar constancia escrita de las reclamaciones o problemas laborales. “Es el error que más se repite, y lamentablemente, es el motivo de que no se pueda demandar a muchas empresas”, afirma. “Muchas personas, cuando están mal en su trabajo, van a su jefe y se lo cuentan de viva voz. Y esto, aunque parezca lógico, es un error brutal”, añade el abogado.

El motivo es sencillo: si la queja no se puede demostrar, jurídicamente no existe. Reclamar verbalmente el pago de horas extra, denunciar una sobrecarga de trabajo, o advertir que se están vulnerando tus derechos sin hacerlo por un canal demostrable, como un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o incluso una grabación (siempre que sea legal), deja al trabajador totalmente desarmado si al día siguiente lo despiden.

El error que puede dejarte sin indemnización si te despiden. / INFORMACIÓN

Graba las conversaciones

“Si tú le dices a tu jefe que estás saturado, o que no te ha pagado unas cantidades, y no grabas esa conversación ni la documentas por escrito, es como si no hubieras dicho nada. Y si te despiden al día siguiente, nadie podrá acreditar que esa reclamación fue el verdadero motivo del despido”, explica Lorente. En ese caso, la empresa puede argumentar cualquier otra razón y el trabajador no tendrá forma de demostrar que se vulneraron sus derechos.

En cambio, una simple comunicación por escrito puede cambiarlo todo. Si hay constancia de que se informó a la empresa de un abuso o de un derecho incumplido, y posteriormente se produce el despido, se abre la posibilidad de interponer una demanda por despido nulo, especialmente si se demuestra que fue una represalia por ejercer un derecho fundamental. “Si lo hubieras hecho por escrito o hubieras grabado la conversación, hay bastantes posibilidades de que se pueda demandar”, afirma el abogado.

Este tipo de pruebas son esenciales en un procedimiento judicial laboral. Los tribunales no valoran intenciones ni suposiciones, sino pruebas objetivas y verificables. Un email, una captura de pantalla, un audio… pueden ser suficientes para acreditar que el trabajador actuó conforme a derecho, que denunció una irregularidad y que el despido posterior no fue casual, sino una represalia directa.

Lorente insiste en que esto no solo sirve para que el trabajador pueda demandar, sino también para activar el marco legal que protege contra despidos discriminatorios o por represalia. En estos casos, si el juez lo estima probado, la empresa puede verse obligada a readmitir al trabajador y abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Es decir, las consecuencias para la empresa son muy distintas si existen pruebas.