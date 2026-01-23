Carmen Morera, jubilada anticipada: "Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años penalizada de por vida"

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar con 40 Años o Más Cotizados) es un colectivo ciudadano que reúne a personas jubiladas que iniciaron su vida laboral a edades muy tempranas —en muchos casos con solo 14 o 15 años— y que, pese a haber acumulado más de 40 años de cotización, han sufrido fuertes recortes en su pensión al optar por una jubilación anticipada. Su reivindicación es clara: quienes han cotizado más de 40 años deben poder jubilarse anticipadamente sin penalizaciones económicas.

Desde hace años, ASJUBI40 ha logrado llevar su causa al Congreso, al Parlamento Europeo y al debate público, obteniendo el respaldo de numerosos grupos parlamentarios y organizaciones sociales. En noviembre de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a solucionar este agravio. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha adoptado ninguna medida efectiva, lo que ha alimentado el malestar de quienes sienten que sus derechos siguen pendientes de reconocimiento real.

El caso de Carmen Morera

Carmen Morera, miembro de ASJUBI40, ha alzado la voz en nombre de miles de personas afectadas. Su testimonio pone el foco en una cuestión de fondo: si el Gobierno puede tomar decisiones urgentes por decreto para otras materias sociales, ¿por qué no lo hace con esta? “Escuchamos a la ministra hablar de aprobar medidas sociales sin pasar por la cámara. Si existe esta vía rápida para lo social, nuestra solución tiene que estar ahí”, reclama. Y lanza un mensaje directo: “Si el Gobierno puede actuar de oficio para proteger los derechos sociales, exigimos que actúe ahora con ASJUBI40”.

Para Carmen, no hay excusas válidas. Recuerda que la mayoría parlamentaria ya se posicionó a favor de su demanda: “En noviembre ya les dijeron que sí. La mayoría social y parlamentaria está con nosotros. No nos hablen de trámites ni de esperas. Si se quiere, se puede. Es una cuestión de voluntad política, no de falta de tiempo”.

Cotizando desde los 15 años

Morera, como tantos otros miembros de ASJUBI40, representa a una generación trabajadora que comenzó su vida laboral en plena adolescencia. “Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años penalizada de por vida. Un agravio comparativo con otros colectivos que sí se pueden jubilar a los 60 años con el cien por cien”, denuncia. Su caso personal lo ilustra con cifras claras: “He cotizado 45 años y me han penalizado. Me han recortado la pensión injustamente mes a mes un 18%”.

El mensaje que lanza a la ministra de Seguridad Social es rotundo y directo: “¿Usted puede firmar hoy mismo el fin de esta discriminación? ¿Por qué no lo hace?”. Para Carmen, no se trata de ideologías ni de intereses partidistas, sino de derechos. “No somos una moneda de cambio en el debate político, somos ciudadanos con derechos que ya reconoce el propio Gobierno como asignatura pendiente”, afirma.

Y concluye con una apelación firme: “Ministra, no mire hacia otro lado. Si la vía es el decreto, que sea para hacer justicia. Sin esperas. Sin excusas”.