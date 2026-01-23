Gonzalo Bernardos apoya la bonificación fiscal del alquiler y critica a Sumar: "Es patético"

Un anuncio que ha traído opiniones de todo tipo: la propuesta del Gobierno de estudiar una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el alquiler ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la vivienda. La propuesta busca incentivar la contención de precios, impidiendo que los caseros suban más el alquiler y ha recibido duras críticas por parte de algunos sectores, entre los que se encuentra Sumar, que ya ha avanzado que no apoya una iniciativa centrada una vez más en los rentistas y no en los inquilinos: desde el grupo político aseguran que esta medida sirve para "premiar a los caseros". En palabras de la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Regalar dinero público a los rentistas es un grave error. En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal".

"Equilibra la balanza"

En las antípodas de esta opinión se encuentra el profesor y economisa Gonzalo Bernardos que aplaudió la medida del Gobierno en un análisis realizado en el programa Más Vale Tarde: ha encontrado la medida como eficaz y ha criticado a Sumar por lo que califica como una lógica de "película de Robin Hood" que, según el economista, se aleja del funcionamiento del alquiler en España y calificó de "patéticas". Según el profesor la mayoría de caseros -no grandes tenedores- buscan un inquilino que "pague religiosamente" y que lo que menos le interesa es cambiar de inquilino, por lo que esta medida equilibra la balanza. Lejos de ver la medida como una cesión a los propietarios, Bernardos la define como “una subida muy inteligente”, ya que permite un equilibrio entre intereses. En sus palabras, con este incentivo fiscal “gana el propietario y gana el inquilino”: el primero mejora su rentabilidad gracias al ahorro fiscal y el segundo continúa pagando el mismo alquiler.

El problema viene cuando "el mismo alquiler" sigue marcando cifras por encima de las posiblidades de muchos ciudadanos.

Pero, ¿se puede pagar lo que ya se paga?

Uno de los datos clave que aporta el economista es que solo el 4,3% de las viviendas de alquiler pertenecen a grandes propietarios, lo que desmonta, a su juicio, la idea de que el problema del alquiler se explique por grandes tenedores. Sin embargo, más allá de las rentas que puedan recibir los tenedores, el debate sigue situado precisamente en esos precios que Gonzalo Bernardos considera posible subir, superiores al 30% del SMI en la gran mayoría de ciudades (sobre todo en aquellas, como Alicante, cada vez más gentrificadas).

Solo el pasado 2024 los datos del sistema nacional de referencia de precios arrojaban cifras complicadas: solo en la Zona Norte era posible destinar menos de un tercio de SMI al pago de la renta, mientras que para el ciudadano de a pie en el Centro y Playa de San Juan el porcentaje de esfuerzo económico alcanzaba el 80%.

De hecho, este 2026 las cifras marcaban un nuevo máximo histórico: el precio medio del metro cuadrado en Alicante alcanzó los 12 metros mensuales por m2. La cifra se traduce en una renta de 1.200 euros mensuales para familias o parejas que aspiren a 100 metros, lo que supone el total del salario mínimo en España.