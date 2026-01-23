La nueva reforma que cambia la pensión por incapacidad permanente: lo que debes saber si sigues trabajando

La incapacidad permanente es una situación reconocida por la Seguridad Social cuando una persona trabajadora, tras haber estado en tratamiento médico, presenta limitaciones físicas o psíquicas que reducen o anulan su capacidad para desempeñar su trabajo habitual o cualquier otro. Esta situación puede derivarse de enfermedad común, accidente laboral o no laboral, y da lugar al reconocimiento de una pensión que sustituya la pérdida de ingresos por no poder trabajar. Existen distintos grados —total, absoluta y gran invalidez— en función del nivel de limitación y de la posibilidad o no de reincorporarse a otro puesto compatible.

Hasta ahora, la declaración de incapacidad permanente solía suponer la extinción automática del contrato de trabajo, lo que permitía acceder directamente a la pensión correspondiente. Sin embargo, esto ha cambiado con la reciente reforma legal introducida por la Ley 2/2025, publicada en el BOE el 29 de abril de 2025. Esta ley modifica de forma relevante tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar un modelo más inclusivo, ajustado a los derechos de las personas con discapacidad y alineado con el derecho europeo.

Novedades en la discapacidad permanente

A partir de ahora, si un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente, el contrato ya no se extingue automáticamente. El trabajador dispone de 10 días naturales para comunicar su voluntad de continuar en la empresa, y la empresa tiene hasta tres meses para adaptar su puesto de trabajo o reubicarle en otro compatible. Si esto ocurre, el trabajador podrá seguir trabajando y cobrando su salario, pero la pensión de incapacidad permanente quedará suspendida mientras dure la relación laboral. No se pierde el derecho a la pensión, pero sí se pausa el pago mensual para evitar la duplicidad de ingresos.

Incapacidad permanente: los cambios en la ley / INFORMACIÓN

Solo si la empresa no puede realizar los ajustes razonables necesarios y lo justifica por escrito, podrá extinguir el contrato. En ese momento sí se activará el cobro mensual de la pensión de incapacidad permanente. En el caso de pequeñas empresas, se considera que la adaptación es excesiva si su coste supera seis mensualidades del salario del trabajador o la indemnización por despido improcedente, sin contar posibles ayudas públicas.

Esta reforma se enmarca en una serie de cambios legislativos impulsados por la adaptación al derecho europeo y a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluye también la sustitución del término “invalidez” por “incapacidad para el trabajo” en numerosos artículos de la LGSS, como parte de un enfoque más respetuoso y actualizado con los principios de inclusión.