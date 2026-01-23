El SEPE busca trabajadores sin estudios para cobrar sueldos de hasta 28.000 euros

Qué duda cabe que la formación es uno de los elementos clave a la hora de encontrar trabajo y, también, de mantenerlo. Tener estudios (reglados, un ciclo de FP, una carrera o certificados profesionales) puede abrirte las puertas a encontrar un empleo y a optar a puestos mejores.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, tener una formación adecuada al puesto de trabajo que se está buscando es un punto muy valorado por las empresas.

Ahora bien, no es imposible encontrar trabajo si no tienes estudios. No todo es un título y hay empleos en los que se valora la experiencia, la actitud, la capacidad de aprendizaje y la disponibilidad, entre otros.

Es el caso de determinados puestos en logística y almacén, reposición, limpieza, hostelería, construcción, agricultura, reparto, producción o tareas auxiliares en comercios y servicios. En muchos de ellos, lo que más pesa es cumplir horarios, ser constante, trabajar en equipo y aprender procedimientos. A veces, el acceso se facilita con una breve formación interna, un carné (por ejemplo, manipulación de alimentos) o una acreditación concreta (como carretillero), que no equivale a una trayectoria educativa larga, pero sí a una preparación práctica.

Ofertas de empleo del SEPE para las que no hace falta estudios

En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), todos los días se suben decenas de ofertas de empleo disponibles para todo el mundo. En estas publicaciones se detalla el puesto que se busca cubrir, los requisitos y el contrato que se ofrece.

Algunas de las que hemos seleccionado que no solicitan tener estudios previos son las siguientes: