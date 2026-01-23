El SEPE busca trabajadores sin estudios para cobrar sueldos de hasta 28.000 euros
El portal de empleo 'Empléate' tiene decenas de ofertas para trabajar en nuestro país
Qué duda cabe que la formación es uno de los elementos clave a la hora de encontrar trabajo y, también, de mantenerlo. Tener estudios (reglados, un ciclo de FP, una carrera o certificados profesionales) puede abrirte las puertas a encontrar un empleo y a optar a puestos mejores.
En un mercado laboral cada vez más competitivo, tener una formación adecuada al puesto de trabajo que se está buscando es un punto muy valorado por las empresas.
Ahora bien, no es imposible encontrar trabajo si no tienes estudios. No todo es un título y hay empleos en los que se valora la experiencia, la actitud, la capacidad de aprendizaje y la disponibilidad, entre otros.
Es el caso de determinados puestos en logística y almacén, reposición, limpieza, hostelería, construcción, agricultura, reparto, producción o tareas auxiliares en comercios y servicios. En muchos de ellos, lo que más pesa es cumplir horarios, ser constante, trabajar en equipo y aprender procedimientos. A veces, el acceso se facilita con una breve formación interna, un carné (por ejemplo, manipulación de alimentos) o una acreditación concreta (como carretillero), que no equivale a una trayectoria educativa larga, pero sí a una preparación práctica.
Ofertas de empleo del SEPE para las que no hace falta estudios
En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), todos los días se suben decenas de ofertas de empleo disponibles para todo el mundo. En estas publicaciones se detalla el puesto que se busca cubrir, los requisitos y el contrato que se ofrece.
Algunas de las que hemos seleccionado que no solicitan tener estudios previos son las siguientes:
- Se buscan 4 albañiles para trabajar en Málaga. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 23.000 y 28.000 euros brutos al año.
- Se buscan 10 peones para la construcción para tareas de ayudante de albañil y otros 10 peones agrícolas para la recogida de productos del campo y la siembra en Valladolid. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 20.000 euros brutos al año.
- Se buscan 2 cocineros para comedor escolar en Málaga. Se ofrece un contrato indefinido y a jornada completa.
- Se buscan 5 pintores para resanado y pintado de fachadas en Cádiz. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 16.000 euros brutos al año.
- Se buscan 3 oficiales de primera con especialidad en electricidad, fontanería, construcción en seco y soldadura para trabajar en Badajoz. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de entre 19.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se busca un carnicero - dependiente para Pamplona. Se ofrece un contrato indefinido y jornada completa.
