La IA pronostica que el precio de la vivienda en Alicante bajará en 2026

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de apoyo en numerosos aspectos de nuestra sociedad. En este caso, desde el portal inmobiliario Fotocasa la utilizan en su Índice Predictivo de compra DataVenues para intentar avanzar qué pasará con el precio de la vivienda en nuestro país.

Tal y como informa Fotocasa, este Índice Predictivo combina el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data para hacer su predicción. La herramienta estima que durante el primer trimestre de 2026 el precio de venta de la vivienda subirá en 33 capitales de provincia, especialmente en ciudades del centro e interior de la península.

El ranking de subida del precio queda de la siguiente forma:

Guadalajara (+10,1 %) Salamanca (+9,5 %) Santa Cruz de Tenerife (+6,2 %) Logroño (+6,1 %) Valladolid (+5,2 %) Burgos (+5,1 %) León (+5,1 %) Ourense (+4,9 %) Jaén (+4,6 %) Oviedo (+4,2 %)

Alicante, una de las ciudades en las que bajará el precio de la vivienda según la IA

En el lado opuesto nos encontramos con capitales de provincia en las que se prevé que bajen los precios de la vivienda. Estos descensos se concentran en la vertiente cantábrica, el litoral mediterráneo y parte de Andalucía.

Las capitales que más descenso de los precios notarán son:

Santander (-4,6 %) Córdoba (-3,8 %) València (-3 %) A Coruña (-2,5 %) Alicante (-1,5 %) Albacete (-1,3 %) Barcelona (-1,1 %) Cádiz (-0,8 %) Pamplona (-0,4 %) Las Palmas (-0,1 %)

Así pues, Alicante será la quinta ciudad en la que más bajará el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2026, según la IA.