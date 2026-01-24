Carmen Morero, prejubilada de forma involuntaria tras 46 años cotizados: "Me penalizan con un 18% de por vida"

Con claridad y descontento, Carmen Morera, jubilada de forma involuntaria tras 46 años cotizados, denunció en redes la penalización permanente del 18% aplicada a su pensión por haber accedido a la jubilación anticipada, una reducción que marcará toda su vida como pensionista. Su voz se une a la de miles de trabajadores mayores que reclaman justicia en el cálculo de sus prestaciones.

Carmen es miembro de la asociación ASJUBI40 (Jubilación Anticipada Sin Penalizar), que representa a más de 900.000 pensionistas que han visto reducir sus pensiones por anticipar su retiro pese a contar con 40 o más años de cotización a la Seguridad Social. Este colectivo considera que los actuales coeficientes reductores son un "castigo de por vida" a quienes han dedicado décadas al mercado laboral.

La normativa vigente establece que, si un trabajador accede a la jubilación antes de la edad ordinaria —que en 2026 puede situarse en los 65 años para quienes han cotizado al menos 38 años y 6 meses— la pensión se reduce de forma permanente mediante coeficientes que dependen del número de meses de adelanto y de los años cotizados. Cuanto mayor es la anticipación, mayor es la penalización.

Los porcentajes varían en función de si la jubilación es voluntaria o involuntaria, y se aplican sobre la cuantía de la pensión durante toda la vida del pensionista. Por ejemplo, quien se jubila dos años antes con más de 44 años cotizados puede ver recortada su pensión en torno al 13% o más, y en casos involuntarios las reducciones pueden llegar hasta el 24%-30% dependiendo de la situación.

Puntos clave sobre los coeficientes reductores y la reivindicación

Qué son: porcentajes que reducen la pensión cuando la jubilación se adelanta respecto de la edad ordinaria, vigentes de forma permanente.

Cálculo: depende de meses adelantados y años cotizados.

Afectados: cerca de 900.000 pensionistas con largas carreras contributivas.

Debate político: el Congreso de los Diputados ha aprobado mociones no vinculantes para estudiar su eliminación para cotizaciones largas, aunque sin cambios legislativos concretos aún.

Para Carmen y otros afiliados de ASJUBI40, que también han denunciado penalizaciones tras largos años trabajados, estos coeficientes suponen una "cadena perpetua" y una injusticia social y contributiva: han dedicado décadas a sostener el sistema y, sin embargo, su pensión queda reducida de forma indefinida.

Este clamor colectivo se enmarca en un debate más amplio sobre la sostenibilidad y equidad del sistema de pensiones español, donde las reglas de jubilación anticipada buscan equilibrar el gasto público con el reconocimiento a carreras laborales prolongadas.

Un debate todavía abierto y latente

La discusión sobre si debe eliminarse el castigo para quienes han cotizado durante décadas sigue abierta, con propuestas legislativas y movilizaciones de asociaciones, sindicatos y grupos parlamentarios.

En conclusión, el testimonio de Carmen Morera no solo visibiliza un problema personal, sino que encarna una reclamación compartida por cientos de miles de pensionistas que exigen una revisión del sistema de coeficientes reductores para quienes, tras toda una vida de cotizaciones, acceden a la jubilación anticipada bajo condiciones adversas.