El casero que se niega a subir el alquiler: "Por ganar 200 euros más no me voy a hacer rico, cubro gastos, sin más…"

La crisis habitacional es la gran asignatura pendiente del país. La entrada del 2026 no ha traído mucha esperanza a quienes buscan un alquiler en la ciudad. El precio medio volvió a batir el récord, según los registros del portal inmobiliario Idealista, que agrupa la mayor parte de los anuncios.

Aunque la situación pinta mal, siempre hay excepciones y quien presume de ellas. Esta semana, se ha viralizado en la red social X la publicación de un propietario vigués en la que se muestra orgulloso de su postura sobre la vivienda que tiene en propiedad: «A mi inquilina no le he subido el alquiler ni se lo voy a subir, ya me parece mucha pasta lo que le cobro….»

El propietario asegura que su vivienda «se alquilaría por más de 1.000 pavos» en el mercado actual, sobre todo teniendo en cuenta su ubicación, cerca del Vialia. Además, en el tweet también señala que le cobra 600 euros a la arrendataria por un piso de tres habitaciones, céntrico y «totalmente reformado».

En su publicación, el casero señala cómo un precio razonable le ha garantizado una buena relación con su inquilina: «Me envió un mensaje precioso en Navidad, diciéndome que mi piso fue lo mejor que le ha pasado en muchos años».

El usuario defiende la decisión de mantener el precio del alquiler: «Por ganar 200 euros más no me voy a hacer rico, cubro gastos, sin más… ». Asimismo, pone el foco en la situación de la joven a la que le alquila la vivienda, afirmando que «tendría que volver a casa de sus padres o vivir en un antro» si el coste fuese superior.

El propietario de esta vivienda deja clara su postura sobre la crisis del alquiler que afecta el país y señala a aquellos que especulan con un bien de primera necesidad. «Hace falta regular la VIVIENDA PERO YA!!!! No entiendo como esos “caseros” pueden dormir tranquilos abusando de sus inquilinos...», sentencia.