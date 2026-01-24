Confirman el despido de un conductor de ambulancias que se fue de una guardia en un pueblo y dejó las llaves en una rueda

Abandonó su puesto en una ambulancia de urgencias durante una guardia en Fregenal de la Sierra (Badajoz) y la empresa le despidió. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado que el despido del Servicio Extremeño de Salud (SES) fue procedente con este trabajador que prestaba sus servicios en una empresa concesionaria.

Tal y como recoge EFE, todo comenzó en enero de 2023 cuando la empresa le comunicó al trabajador su intención de trasladarlo del servicio de urgencias al programado respondiendo así a su petición de limitar la jornada anual a 1.800 horas. El trabajador entendió que este cambio suponía una modificación sustancial de sus condiciones laborales y le dijo a la empresa que quería extinguir el contrato con indemnización. Finalmente, la empresa rectificó esta decisión antes de su entrada en vigor.

Por otra parte, en mayo de 2023, el trabajador solicitó disfrutar un día de asuntos propios el 3 de junio, permiso que la empresa denegó por imposibilidad de cubrir el servicio.

Una ambulancia del SAMU a la puerta de urgencias del Hospital Clínico. / Francisco Calabuig

Abandona la guardia y deja las llaves en una rueda

La sentencia recoge que, pese a repetir la negativa y advertirle expresamente de la obligación de permanecer en su puesto hasta la finalización de la guardia, el trabajador abandonó el servicio, dejando la ambulancia aparcada frente al Centro de Salud de Fregenal de la Sierra con las llaves colocadas en una de las ruedas.

La empresa abrió un expediente disciplinario y, tras las alegaciones del trabajador, acordó su despido disciplinario el 22 de junio de 2023, fundamentándolo en "desobediencia, transgresión de la buena fe contractual y abandono del servicio".

En su sentencia, el TSJ de Extremadura confirma íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz, al concluir que el comportamiento del trabajador "resulta incompatible con las exigencias de un servicio esencial como es el transporte sanitario urgente" y que el abandono del puesto generó un riesgo evidente para la ciudadanía al quedar inoperativa una ambulancia disponible 24 horas.

Además, considera que el empleado contaba con alternativas legales para impugnar la denegación del permiso, pero no podía desobedecer la orden empresarial ni abandonar el servicio.