¿Se puede considerar una donación las transferencias de padres a hijos? La analista económica Marta Ruiz lo aclara

En España, es habitual que algunas familias se ayuden entre sí de forma económica. No obstante, la Agencia Tributaria puede interpretar estas transferencias como una donación, obligando a liquidar el importe a través de su impuesto. En este contexto, Hacienda ha comunicado que la forma de controlar los pagos electrónicos, como Bizum, cambiará a partir del 1 de enero de 2026. Así lo ha comunicado Marta Ruiz, analista económica de la Cadena COPE.

Según la experta en economía, la nueva regulación ha puesto el foco en "el patrón que siguen esos cobros, ciertas cantidades que se reciben de manera periódica".

Mayor control sobre Bizum y las transferencias

Con el cambio de norma, las entidades bancarias emitirán un informe mensual a la Agencia Tributaria con los movimientos. En estas transacciones se incluyen las operaciones realizadas por Bizum, sin importar la cantidad.

En caso de que unos padres ingresaran 300 euros a sus hijos, todos los meses, y ese dinero no se devuelve, podría entenderse como una donación: "Ahí hay un patrón de donación que antes se escapaba a ojos del fisco y ahora no", señalaba la experta.

Como alternativa, podría realizar un préstamo familiar a interés cero, especificando cuando se producirán las devoluciones. Al mismo tiempo, habría que presentar el documento en Hacienda. No obstante, la problemática es la misma, "no estar declarando una actividad que debería rendir cuentas al fisco".

Por otro lado, la comunicadora ha explicado cuál es la situación de los autónomos: "Cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura corresponde", sin considerar el importe. Carlos Romero, de la asociación española de asesores fiscales (AEDAF), apunta que Hacienda debería centrarse en otros aspectos: "El fraude con determinadas sociedades instrumentales, y con gente que efectivamente quiere eludir y que mueve cifras importantes".

¿Qué deben considerar los autónomos para evitar problemas fiscales al recibir pagos por Bizum?

Para un autónomo, todo cobro por su actividad económica debe declararse, con independencia de que se reciba en efectivo, transferencia, tarjeta o Bizum. No importa el importe ni la frecuencia. Si el pago responde a un servicio o venta profesional, debe incluirse en la contabilidad y en las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, cuando proceda.

Uno de los mayores focos de conflicto es mezclar Bizum personales con Bizum profesionales. Si el autónomo usa su número personal para cobrar trabajos, Hacienda puede interpretar todos los ingresos como rendimientos de actividad, salvo que se pruebe lo contrario. La recomendación jurídica es clara: separar cuentas y números o, al menos, llevar un registro exhaustivo que permita justificar el origen de cada movimiento.

Cada cobro por Bizum debe estar respaldado por su factura correspondiente, con los mismos requisitos legales que cualquier otro medio de pago. Bizum no sustituye a la factura ni la simplifica. En una inspección, la ausencia de facturas suele ser el primer indicio de irregularidad.

¿Cómo afecta el nuevo control de Hacienda sobre Bizum a la economía familiar en general?

El “nuevo control” sobre Bizum no significa que cada transacción de una familia vaya automáticamente a Hacienda, pero sí implica más trazabilidad y más intercambio de información en el ecosistema de pagos, lo que cambia hábitos y reduce la “zona gris” (sobre todo cuando Bizum se usa para actividad económica). El principal control se centra en las empresas por eso las familias podrán seguir operando como lo venían haciendo.