Pedro Becerro explica cómo las deudas pueden ser algo bueno: "Antes de contraer cualquier deuda es importante evaluar los riesgos"

Es común que las deudas se hayan convertido en uno de los problemas más comunes del día a día, pudiendo limitar nuestra libertad financiera. Sin embargo, Pedro Becerro en su libro 'Mejora tus finanzas personales' nos muestra el lado positivo que pueden tener las deudas. "Las deudas pueden ser buenas o malas en función del tipo de deuda contraída y del uso que se le dé" confiesa el experto financiero.

Un ejemplo que propone es la deuda a bajo tipo de interés. Según él, este tipo de deuda puede emplearse para financiar activos o la vivienda habitual, permitiéndonos adquirir bienes que, en otros casos, no sería posible obtener. Lo más importante antes de contraer cualquier tipo de deuda es saber evaluar los riesgos y las posibilidades de pago que se te ofrecen.

Como usuario hay que ser previsor y prepararse para cualquier escenario adverso, ya sea disminución de los ingresos o una pérdida de empleo que nos impida saldar la deuda. En este sentido, las empresas suelen usar la deuda para financiarse con el objetivo de crecer, algo que los particulares también pueden emplear en su favor.

La importancia de una buena planificación de deudas

Un punto clave a tener en cuenta es que no todas las deudas son buenas, siendo recomendable evitar todas aquellas que no nos sirvan para financiar activos, sobre si tienen un interés alto. El simple hecho de contraer este tipo de 'deudas malas' se convierte en un gran inconveniente para el ahorro y la inversión, sin permitirnos acceder a salidas futuras como la jubilación anticipada o trabajar menos tiempo.

La solución más conveniente a la hora de afrontar las deudas es realizar un plan detallado de estas, especificando los intereses pagados en cada una. Según el experto, el mejor método sería saldar las deudas de mayor a menor tipo de interés. "Aunque lleve un tiempo, con disciplina y un plan es posible tratar de revertir la situación", afirma Becerro.

La cultura financiera de España frente a los países europeos

El informe 'Monitoring the level of financial literacy in the EU' se ha encargado de cuantificar el grado de educación financiera que poseen los países de la Unión Europea. En este sentido, España se situaría en un puesto medio-alto del ránking, aunque todavía lejos de la media europea.

Los datos concretos nos confirman que un 19% de los españoles posee una puntuación alta en cuanto a conocimientos financieros (26% de media en la UE); el 54% de los ciudadanos presentaría una puntuación media (50% en los países europeos); y por último, el 27% poseería una puntuación baja (24% en la UE).

En general, las cifras nos muestran que gran parte de la población española dispone de una educación financiera básica para solventar sus problemas económicos. En este sentido, una adecuada cultura financiera se convierte en elemento imprescindible para mejorar nuestra protección ante cualquier imprevisto, cumplir proyectos personales, así como mantener un nivel de vida deseado.