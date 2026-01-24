La Seguridad Social deniega el complemento de maternidad a un pensionista y acaba condenada y pagando 1.800 euros de indemnización

El complemento de maternidad en España es una ayuda para los hombres y mujeres que hayan tenido hijos y que sean beneficiarias de una pensión contributiva a partir del 4 de febrero de 2021.

Eso fue lo que solicitó un pensionista al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pero éste se lo denegó. La cuantía del complemento asciende a 36,90 euros mensuales. Este hombre denunció en un juzgado de los Social de Cartagena (Murcia) y la justicia le ha dado la razón.

Una sentencia a la que ha tenido acceso EFE determina que el hombre tiene derecho a percibir esa indemnización que está avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo (TS) de España.

Recoge la sentencia que el demandante, beneficiario de pensión de jubilación, solicitó el complemento por maternidad, que le fue denegado por el INSS, pero otro juzgado de lo Social anuló esa resolución y condenó a ese organismo a su abono.

Fue entonces cuando el demandante presentó la reclamación de 1.800 euros por los daños y perjuicios sufridos al haberse visto obligado a acudir a los tribunales en defensa de sus derechos.

El juzgado al que correspondió esa nueva demanda ha dado la razón al pensionista y condena al INSS a abonarle la suma solicitada, a lo que ese organismo se opuso al alegar que se había producido la prescripción, lo que se desestima.