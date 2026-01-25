Este es el aviso que da un abogado sobre las bajas médicas: “Ojo con pedir el alta si hay recaída”

"Un cliente casi la caga por pedir el alta médica", así explica @lawtips, un abogado laborista que difunde conocimientos sobre asesoramiento en su perfil de TikTok. El experto ha contado un caso que tuvo de un trabajador que, tras pedir el alta médica “porque se encontraba mejor”, volvió a presentar síntomas graves a los pocos días y tuvo que tramitar de nuevo una baja.

"Se encontraba bien, pidió el alta y volvió el problema"

@lawtips relata el caso de un peluquero que había estado aproximadamente un año de baja por un problema de salud mental. Al notar mejoría, solicitó el alta y regresó al trabajo. Sin embargo, a la semana, reaparecieron síntomas graves y el propio trabajador detectó que “no estaba bien”, por lo que necesitaba volver a solicitar la baja.

La recomendación: pedir otra baja, pero como “recaída”

La explicación de @lawtips se centra en un punto administrativo: si la situación empeora tras el alta, hay que solicitar otra vez la baja, pero procurando que en el parte figure que se trata de recaída.

El motivo, según cuenta, es que la recaída evita que el tiempo de baja se “reinicie”, es decir, impide que “los días se empiecen a contar de nuevo” desde cero. En el vídeo menciona como respaldo el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, párrafo segundo.

Plazos e “incapacidad”: por qué importa cómo figure la baja

El experto señala también que, en términos generales, hay que acumular un año y medio de baja antes de solicitar la incapacidad, “salvo casos muy excepcionales”, y añade que de cara al tribunal médico lo valoran. Por eso insiste en que, si procede, la palabra “recaída” en el parte puede ser decisiva a la hora de no perder el tiempo ya acumulado.

El creador remata el vídeo con otra idea: salvo que se consiga una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, asegura que “se gana más mientras estás de baja que con la incapacidad”. Su mensaje final apunta a que, en ciertos escenarios, el paso a una incapacidad puede no ser económicamente más favorable que continuar en incapacidad temporal, dependiendo del tipo de reconocimiento.