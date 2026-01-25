Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
Trabajo recuerda que hay hasta cuatro días de permiso pagado ante meteorología adversa
INFORMACIÓN
El Ministerio de Trabajo recuerda el derecho de los trabajadores a disponer de hasta cuatro días de permiso retribuido ante la imposibilidad de desplazarse al lugar de trabajo por fenómenos meteorológicos adversos. Este inverno se suceden las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temporales marítimos, lluvias, vientos, nevadas y/o aludes.
"Os recordamos que, cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas, puedes reducir o modificar tu jornada. También dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", ha explicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en redes sociales.
También explica que, si son necesarios más días, las empresas tienen la opción del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por fuerza mayor e incide en la obligación de las compañías de informar a sus trabajadores de los riesgos, adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad llegado el caso. "Las personas trabajadoras no pueden sufrir consecuencias por la adopción de estas medidas", añade.
