¿Qué es la extinción de condominio? Esta es la respuesta de un abogado: "Lo que casi nadie te explica y lo que Hacienda sí mira"

Quedarse con la vivienda tras una ruptura no es solo una cuestión de acuerdos personales, sino también de figuras jurídicas y fiscales que pueden marcar una enorme diferencia económica. Divorcio, separación o pareja no casada no se tratan igual ante Hacienda, y elegir mal entre una compraventa o una extinción de condominio puede traducirse en miles de euros en impuestos. Entender cuándo procede cada opción es clave antes de firmar cualquier documento, eso indica el perfil de TikTok, @rodenas_abogados en un vídeo ya que un planteamiento incorrecto puede costar miles de euros en impuestos.

La clave jurídica que “lo cambia todo”

Según explica el letrado, la extinción de condominio no es un truco fiscal, sino una figura legal muy concreta que solo funciona en supuestos determinados: cuando ambas partes ya eran copropietarias del inmueble y una de ellas se lo adjudica compensando económicamente a la otra.

El problema aparece cuando se intenta aplicar esta fórmula sin que se den realmente esas condiciones.

Divorcio, separación o pareja: no es lo mismo

En el vídeo y en su descripción, @rodenas_abogados recalca que no es lo mismo un divorcio que una separación judicial, una separación de hecho o una pareja no casada. Aunque socialmente puedan parecer situaciones similares, fiscalmente no se tratan igual.

La extinción de condominio encaja de forma clara en divorcios y separaciones judiciales, donde existe una ruptura reconocida legalmente. En cambio, en separaciones de hecho o parejas no casadas, Hacienda analiza la operación con lupa y exige que esté muy bien justificada. “No todo vale”, advierte el abogado.

El riesgo de recalificación por Hacienda

El vídeo alerta de varios supuestos problemáticos:

Si no existía copropiedad previa , no puede hablarse de extinción.

, no puede hablarse de extinción. Si el reparto no es proporcional , la operación puede ser recalificada.

, la operación puede ser recalificada. Si se usa la extinción para simular una compraventa, existe un riesgo real de inspección.

En esos casos, Hacienda puede considerar que no es una extinción de condominio, sino una venta encubierta.

La diferencia está en los impuestos

La importancia de elegir bien la figura jurídica está en el impacto fiscal. Según explica @rodenas_abogados:

En una compraventa , el coste fiscal suele estar entre el 6 % y el 10 % (ITP), según la comunidad autónoma.

, el coste fiscal suele estar entre el (ITP), según la comunidad autónoma. En una extinción de condominio, lo habitual es tributar solo por Actos Jurídicos Documentados (AJD), con tipos que suelen oscilar entre el 0,5 % y el 1,5 %, dependiendo del territorio.

Además, advierte sobre el IRPF: no siempre hay que pagar, solo si existe ganancia patrimonial, es decir, cuando lo recibido supera el valor de adquisición.

“No firmes a ciegas”

El mensaje final del vídeo y de su descripción es claro: no todas las rupturas permiten una extinción de condominio y equivocarse en la figura jurídica puede salir muy caro. Por eso, el abogado insiste en no firmar acuerdos sobre la vivienda sin analizar bien el caso concreto y sus consecuencias fiscales.