Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas

La Agencia Tributaria había anunciado la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas para finales de 2025. A principios de este año, Hacienda ha acelerado el ritmo de los pagos para cubrir las cantidades pendientes.

Aunque hay jubilados que ya han recibido la devolución, todavía hay mutualistas con pagos pendientes. Esta situación ha provocado un malestar entre los afectados, que han comenzado a reclamar intereses.

Desde UGT-UJP, Anatolio Díez expresó que "no nos vale que nos digan que nos van a pagar intereses. Los acuerdos son para cumplirlos y las resoluciones, también".

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, ha asegurado que "se están tramitando para abonarlas lo antes posible". Para optar al reintegro, los contribuyentes deben solicitar la devolución antes del 2 de febrero de 2026.

El canal habitual para solicitar la devolución pasa por Renta Web, donde los afectados deberán identificarse con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. Con este procedimiento, se espera reducir los tiempos de espera.

Según los datos del organismo, se han devuelto alrededor de 2.400 millones de euros entre agosto y noviembre. Una cifra que aumenta hasta los 3.800 millones de euros en total.

La Agencia Tributaria explica que también tienen derecho a reclamar este importe los herederos "cuando el beneficiario hubiera fallecido entre 2019 y 2024". El organismo fiscal apunta que "cerca de dos millones de contribuyentes estaban pendientes de tramitación" a finales de 2024.

En total, Hacienda estima que la factura de las devoluciones asciende hasta casi los 6.000 millones de euros. Ahora, queda esperar y ver como evolucionan los pagos pendientes por parte de la Administración.