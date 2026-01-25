Jubilación anticipada voluntaria 2026: requisitos, cambios clave y cómo evitar errores que te pueden costar miles de euros

La jubilación anticipada voluntaria en 2026 permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, sin necesidad de estar despedido ni justificar una causa laboral. Se puede solicitar incluso estando empleado o trabajando como autónomo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Por ejemplo, si tu edad legal de jubilación es 67 años, podrás jubilarte desde los 65. Si te corresponde jubilarte a los 65, podrás adelantarla hasta los 63.

Estos son los requisitos clave en 2026

Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria en 2026 debes cumplir los siguientes requisitos:

Haber cotizado al menos 35 años.

Para alcanzar esta cifra, cuenta la mili, 112 días por parto, y los trabajos a tiempo parcial computan como días naturales. A los fijos discontinuos se les aplica un multiplicador de 1,5 .

computan como días naturales. A los fijos discontinuos se les aplica un . Dos de esos años deben estar dentro de los últimos 15.

Estar dado de alta o en situación asimilada al alta en la fecha en que se solicita la jubilación. Esto incluye estar cobrando un subsidio, estar inscrito como demandante de empleo o estar en un convenio especial con la Seguridad Social.

en la fecha en que se solicita la jubilación. Esto incluye estar cobrando un subsidio, estar inscrito como demandante de empleo o estar en un convenio especial con la Seguridad Social. La pensión resultante, tras aplicar la penalización, no puede ser inferior a la pensión mínima vigente para mayores de 65 años. En 2026, esta cantidad es de 1.256 € con cónyuge a cargo.

Cuánto pierdes por adelantar la jubilación

La jubilación anticipada voluntaria conlleva una reducción en la pensión, que se aplica de forma permanente. Este coeficiente reductor depende del número de meses de anticipo y del total de años cotizados.

Si adelantas 24 meses y has cotizado menos de 38,5 años, se aplica una penalización del 21% .

y has cotizado menos de 38,5 años, se aplica una . Si adelantas 18 meses y has cotizado entre 38,5 y 41,5 años, la reducción baja al 8,4%.

Retrasar la solicitud algunos meses puede suponer una mejora notable en la pensión final, por lo que es importante hacer bien los cálculos.

Novedad importante: cambia la penalización para pensiones altas

Desde el 1 de enero de 2026, ya no se aplica el apartado segundo de la disposición transitoria 34ª, lo que afecta a quienes tienen una pensión inicial superior a la pensión máxima (3.359 € en 2026).

Hasta ahora, la penalización se aplicaba sobre esa pensión máxima con un coeficiente más favorable (por ejemplo, 9,1%). Con la nueva norma, se aplicará el coeficiente completo del 21%, lo que puede suponer una pérdida considerable.

Noticias relacionadas

Esta eliminación anticipada de la medida, que estaba prevista hasta 2033, obliga a muchos trabajadores a revisar sus planes de jubilación anticipada voluntaria con detalle.