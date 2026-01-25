La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica cómo proteger a los menores en tu testamento: "Es todo un clásico"

A la hora de redactar un testamento o hacer una donación a menores de edad puede surgir una duda muy común, ¿quién lo administrará hasta alcanzar la edad legal para que lo gestione mientras no pueda tocar ese bien? Esta es la cuestión que la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía resuelve en uno de los vídeos de su perfil de TikTok.

La respuesta que ofrece es clara y directa: la ley sí permite nombrar un administrador de confianza y dejarlo fijado desde el principio en el testamento o en la donación.

El “clásico” miedo: quién gestiona los bienes de los menores

La notaria describe situaciones frecuentes: personas divorciadas que no confían en su excónyuge para gestionar los bienes de sus hijos, o abuelos que quieren proteger la herencia de sus nietos sin que sea el yerno o la nuera quien administre ese patrimonio.

Según explica, es normal que esta idea genere inquietud, pero insiste en que no hay motivo para el drama, porque el ordenamiento jurídico contempla esta posibilidad.

La clave de designar un administrador de absoluta confianza

@notariabuendia señala que, tanto en un testamento como en una donación, se puede designar expresamente a un administrador para los bienes que hereden menores de edad. Esa persona no tiene por qué ser familiar, aunque puede serlo: un hermano mayor de edad, un tío, un padrino o cualquier persona de confianza.

Además, subraya que también es posible excluir de forma expresa a uno o a ambos progenitores de la administración de esos bienes, siempre que quede claramente reflejado en el documento.

Por otro lado, la experta incide en la importancia de la previsión. Dejar estas decisiones por escrito evita conflictos posteriores e interpretaciones ambiguas cuando los menores heredan. “Se trata de adelantarse a las circunstancias”, explica, y de dejar claro quién debe gestionar el patrimonio y bajo qué condiciones.

El mensaje central de Buendía es que, si se va a hacer testamento o donación a favor de menores, la ley ofrece herramientas suficientes para proteger esos bienes, designando un administrador de confianza y evitando problemas en el futuro.