¿Compartir una cuenta bancaria con tus padres te da derecho a la mitad del dinero?

Es una situación habitual en muchas familias: cuando los padres se hacen mayores, deciden incluir a uno de sus hijos en su cuenta bancaria como autorizado o como cotitular. Esta medida, que suele responder a razones prácticas (facilitar gestiones o pagos) puede convertirse en un foco de conflicto cuando llega el momento de tramitar la herencia.

Un error muy común se da cuando, tras el fallecimiento de los padres, el hijo o la hija que compartía la cuenta considera que la mitad del dinero le pertenece, sin más. Esta creencia parte de una idea muy extendida pero incorrecta: que la cotitularidad de una cuenta implica la cotitularidad del dinero. Tal y como explica la abogada Laura Lobo, experta en familia y herencias, “esto no es así”.

Ser cotitular no significa ser dueño

Es una idea frecuente pero la letrada lo deja claro: “Puede ser cotitular de una cuenta y que el dinero no sea tuyo”. La clave para determinar a quién pertenece el dinero no está en los nombres que figuran en la cuenta, sino en el origen de los fondos. Por lo tanto, esta titularidad real se comprueba revisando los movimientos bancarios: la cosa no está dónde acaba el dinero sino de dónde procede y, si los ingresos vienen de la pensión de los padres u otras rentas suyas, el dinero sigue siendo de ellos. No importa si uno de los hijos figura o está autorizado como cotitular.

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

El dinero entra en la masa hereditaria

En este sentido, la abogada señala que en el momento de repartir la herencia este saldo bancario (de la cuenta con un hijo cotitular, por ejemplo) forma parte de la masa hereditaria. “Si tus padres están ingresando la pensión en esa cuenta, ese dinero es suyo y debe repartirse conforme a la herencia”, explica Lobo.

El problema es que no siempre se hace así. Existen casos en los que se han tramitado herencias completas atribuyendo erróneamente la mitad del dinero de la cuenta a uno de los hermanos. “Es perfectamente posible tramitar una herencia atribuyendo la mitad del dinero al hermano que no corresponde”, advierte.

Noticias relacionadas

Un error que puede no tener solución

Uno de los riesgos más importantes de una herencia mal tramitada es que, con el paso del tiempo, el error salga a la luz cuando ya no se puede corregir. “Te puedes dar cuenta de que no se hizo bien y que a alguien se le dio más de lo que le corresponde. Y eso ya no se puede deshacer”, concluye Lobo subrayando e insistiendo en la importancia de informarse y asesorarse correctamente a la hora de tramitar las herencias.