El surrealista caso de un trabajador despedido (de forma procedente) por no ducharse

No es ningún secreto que la higiene personal mínima debe regir en cualquier persona y, cómo no, en cualquier trabajador. Pero ¿hasta qué extremo tiene que llegar un individuo para que su empresa lo despida por no ducharse?

Este es el surrealista caso que ha narrado en una de sus últimas publicaciones el abogado laboralista Juanma Lorente, que ya cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram y más de 554.000 en Tik Tok.

El letrado especialista en derecho del trabajo explica que hace poco acudió a su despacho un cliente con una carta de despido “y no me lo podía creer”, relata. “La leí y directamente era porque el señor no se duchaba, tenía aspecto de no ducharse y también mal olor”, recuerda.

Lorente explica que es totalmente legal que despidan a un trabajador por esta razón ya que el ambiente que se genera en el centro de trabajo “es horroroso. No se puede trabajar al lado de una persona que no ducha”.

En este sentido, en la publicación explica que la falta de higiene no es un tema personal ya que pasa a convertirse en un incumplimiento laboral cuando afecta al entorno de trabajo. “Si tu conducta genera molestias, problemas de convivencia, mala imagen frente a clientes o riesgos para la salud, la empresa puede sancionar e incluso despedirte”.

Por último, señala que “el trabajo no es tu casa. La libertad personal termina donde empieza el derecho de los demás”.