Cuidado si faltas al trabajo y no lo justificas: el Supremo cambia cómo se entiende el absentismo laboral

Desde la primera falta al trabajo y no por meses naturales. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia para establecer el cómputo de las faltas de asistencia al trabajo no justificadas que tu empresa puede alegar para despedirte. La sala de lo social del Supremo, en una sentencia del mes de diciembre que recoge EFE, estima un recurso de la empresa de trabajo temporal Adecco y anula otra de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Faltas sin justificar y fichajes fraudulentos

El caso del que trata la sentencia se refiere a una empleada de Adecco que trabajaba en unos grandes almacenes y que faltó a su trabajo seis días de abril, mayo, junio y julio de 2023 sin justificar su ausencia. Para más inri, un compañero fichó por ella por medios telemáticos, por lo que fue despedida.

Lo que ha aclarado el Supremo es el modo en que deban computarse los meses a los que el convenio colectivo aplicable refiere las faltas de asistencia como causa para la imposición de una sanción (en el caso, el despido), si como meses naturales o de fecha a fecha.

El Tribunal Supremo / JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El Estatuto de los Trabajadores en el punto 54 tipifica como potencial causa de despido disciplinario "las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo", señala el Supremo. Y el convenio colectivo aplicable, el de Grandes Almacenes, señala como falta grave el hecho de "faltar hasta dos días al trabajo durante un mes sin causa que lo justifique", y como falta muy grave "faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa o motivo que lo justifique", lo que supone que sólo las faltas muy graves pueden llevar al despido disciplinario.

Los magistrados consideran que atenerse a los meses en los que de forma natural se divide el año provocaría "la ilógica consecuencia de dejar de tener en cuenta días de no asistencia de un mes distinto que, por su proximidad con los situados en el anterior y/o el posterior, presentan una indudable significación para evaluar".

El Supremo cree que, en un caso como este, con faltas de asistencia reiteradas no debe aplicarse el principio "in dubio pro operario", que implica que, en caso de duda, se adopte la solución más favorable al trabajador. En el convenio colectivo aplicable, la alusión al periodo de "un mes" en el que se enmarcan las conductas evaluables a efectos disciplinarios debe "entenderse como un periodo continuado desde la primera de las ausencias, y no como una de las doce partes naturales en las que se divide el año".

Al aplicar este criterio, la trabajadora habría incurrido en una falta muy grave, por lo que su despido debió ser considerado procedente, de ahí que el Supremo anule la resolución del TSJM.